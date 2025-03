Die Wohnungsnot auf Mallorca hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verschärft. Gestiegene und weiter steigende Mieten und teure Lebensmittel sind Probleme, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Immer wieder kommt es – vor allem in Palma de Mallorca – vor, dass wohnungslose Menschen ihre Zelte in Parks oder auf anderen Grünflächen aufschlagen; parallel dazu gibt es auch immer wieder Hausbesetzungen.

Rund um die Vía de Cintura, die Ringautobahn um Palma de Mallorca, gibt es schon seit Jahren Barackensiedlungen. Diese wachsen unaufhörlich, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora und hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht. Die Bewohner der illegal errichteten Unterkünfte leben nur wenige Meter vom Lärm der Autobahn entfernt, was auch ein hohes Unfallrisiko für sie birgt. Die Barackensiedlung liegt direkt an der Ringautobahn von Palma de Mallorca. Alle Fotos: Fernando Fernández

Die von den Redakteuren der Ultima Hora besuchte, mit Fotos und Videos dokumentierte Siedlung liegt auf der Vía Cintura in Fahrtrichtung Flughafen, auf Höhe des Balearen-Stadions. Im Vergleich zu vor einigen Monaten "gibt es neue Hütten und Zelte" heißt es in dem Bericht. Die Anlage wird als "gepflegt" beschrieben: Zwischen den Hütten seinen "kleine Gemüsegärten entstanden, einschließlich eines kleinen Grills." Auch Familien mit kleinen Kindern gibt es unter den Bewohnern dieser Barackensiedlung von Palma de Mallorca. Denn auf dem Gelände finden sich laut der Ultima-Hora-Reporter Spielsachen, Fußbälle und andere Spielgeräte. Dass ihr Wohnort so nah an der meistbefahrenen Straße der Inselhauptstadt liegt, birgt natürlich auch für Kinder und Jugendliche ein großes Unfallrisiko. Mit Grill und Gemüsegarten: So sieht es im Inneren der Anlage aus. "Die Notwendigkeit, einen Platz zum Leben zu haben, hat dazu geführt, dass die Angst für die Bewohner zur Nebensache geworden ist", schreibt der spanische Journalist. Rund um Palma de Mallorca, vor allem entlang der Ringautobahn, gibt es viele kleinere Siedlungen dieser Art. Auch an anderen Stellen, wie etwa dem Flughafen, finden sich wohnungslose Menschen, die ihre Lager aufgeschlagen haben.