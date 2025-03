Auf den Fashionshows von New York, Paris, Mailand, London, Island, München oder Zürich vor Hunderten Gästen in High Heels den perfekten Catwalk laufen. Oder aber sich erfolgreich in einer harten Business-Welt durchsetzen: Sara Lazarevic aus Zürich kann beides. Die junge Frau mit serbischen Wurzeln hat bis vor einem Jahr noch als als Human-Resources-Managerin gearbeitet, bevor sie hauptberuflich als Model und Unternehmerin in die Fashion-Branche eintauchte. Erst vor drei Jahren entschied sie ihren früheren Wunsch vom Mannequin wahr werden zu lassen.

Das Model bei der London Fashion Week 2024 in dem Dress von Miss Universe.

Gesagt, getan ... und zur Überraschung ihres Umfeldes machte die heute 37-Jährige Nägel mit Köpfen, wie sie sagt. "Viele haben mich anfangs belächelt, als ich ihnen vom Modeln erzählte und vor einem Jahr meinen seriösen Job an den Nagel gehängt habe, um komplett meiner Berufung zu folgen." Lazarevics Biografie, in das kalte Wasser der Mode-Welt zu springen, haben Unzählige verfolgt und für so manchen dient ihr mutiger Schritt als Inspiration. "Ich habe meinen Traum verfolgt. Doch das Modeln ist auch ein Knochenjob, bei dem ein unheimlicher Konkurrenzdruck herrscht, was die wenigsten wissen", so Lazarevic. Doch nur noch Laufsteg-Schönheit zu sein genügte der ambitionierten Beauty nicht.

Lazarevics Anfänge lagen im Street-Style, hier in einem speziell designten Top.

Die Schweizerin ist in der Mode- und in der Businesswelt zu Hause

Daher schlug sie mit ihrer neugewonnenen Model-Expertise einen Bogen wieder zurück zur Business-Welt. Nun ist Lazarevic Mitglied im Vorstand der Zurich Fashion Week und gründete innerhalb von kürzester Zeit ihre zwei eigene Marken: Zum einen die Connect4Fashion, die Kreative, Models, Designer und Künstler zusammenbringt und ihre Firma Model Boutique. Das ermöglicht der Businessfrau zudem im Rahmen einer Funktion als Coachin, ihr Fashion- und Catwalk-Knowhow an junge weibliche und männliche Models weiterzugeben. "Es gehört eine Menge Talent und viel Biss dazu, sich in der Modewelt auf einem hohen Level zu behaupten. Nur 15 Prozent spielen in einer internationalen Liga mit. Ich möchte Beginnern in der Mode-Welt auf dem Weg helfen. Selbst Top-Models wie Gisele Bündchen oder Naomi Campbell mussten in der Vergangenheit bittere Erfahrungen machen."

Lazarevic, deren Markenzeichen ihre roten, langen Haare sind, ist derzeit in Belgrad und Zürich zu Hause und sieht sich als "bunten Vogel" in der Mode- und Business-Welt. Zuletzt erlebte sie bei der Organisation der Zurich Fashion Week ein für sie berufliches Highlight, wie sie beim MM-Gespräch aufgeregt und mit einem Hauch von Stolz erklärte. Mit ihren Geschäftspartnern stellte sie am 8. Februar 2025 bei Minusgraden auf dem gefrorenen St. Moritzer See ein einzigartiges Mode-Event auf die Beine, das durch ein breites Medienaufgebot begleitet wurde und eine Weltpremiere darstellte.

In einem pompösen Hochzeitskleid des Designers Jorge Contreras Nupcias.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist sie als Runway-Model und Business-Frau mit ihren zwei neu kreierten Marken viel um die Welt gekommen und hat nun Mallorca auserkoren, um gleich zwei einzigartige Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. "Bei meinem letzten Event in der Schweiz hatte ich organisatorisch unglaubliche Hürden zu nehmen. Zudem herrschten Minus 15 Grad. Von diesen Minusgraden und dem Eis komme ich nun nach Mallorca."

Lazarevic (3.v.r.) bei der ersten Zurich Fashion Week auf dem zugefrorenen See von Sankt Moritz.

Die Modezarin möchte mit gleich zwei Events in mediterranen Gefilden die Insel aufmischen, wie sie sagte. Zum einen findet am Samstag, 24. Mai, in der Bodega Son Mayol, bei Establiments, zwischen Palma und Valldemossa gelegen eine "Fashion Fiesta" statt. Darüber organisiert die Unternehmerin unabhängig davon vom 17. bis zum 25. Mai das sogenannte "Model Camp Mallorca", das sich an angehende Mannequins im Alter zwischen 18 und 99 Jahren richtet. Über die "Fashion Fiesta" sagte die Modezarin: "Das Event findet in einer der luxuriösesten und exklusivsten Bodegas statt, wobei einer unserer Partner die Automarke Porsche ist. Wir wissen bereits, dass etliche VIPs zu der Veranstaltung kommen. Unseren Gäste werden dort zwei Mode-Shows und Workshops geboten, zudem werden sie mit unserem eigenen Fashion-Fiesta-Wein verköstigt."

Lazarevic will Game-Changer in einer harten Modewelt sein

Für Lazarevic habe die Insel ein bislang ungenutztes Potenzial als Fashion-Schauplatz. Daher möchte sie bei ihrem Networking-Event einen Mode-Lifestyle, neueste futuristische Technologie und Trends sowie Mallorca-Kultur in einer perfekten, mediterranen Kulisse zusammenbringen (Tickets sind online buchbar unter: www.connect4fashion.com/c4f-mallorca-2025).

Als Coachin gibt Sara Lazarevic ihr Wissen an männliche und weibliche Models weiter, die noch am Anfang ihrer Catwalk-Karriere stehen. Hier ist sie bei ihrer eigenen Produktion in Zürich und dem Launch ihres Labels zu sehen.

Ihr einwöchiges Model Camp hingegen richtet sich an alle, die es mit der Karriere auf dem Laufsteg ernst meinen. Bei dem Event, das in Zusammenarbeit mit dem englischsprachigen Modeblatt "Schön!Magazine" entsteht, werden die Top-Fotografen Levin Lee ("Elle") und Renata Zazulak zugegen sein, um bei Shootings auf Yachten und am Strand Bilder von den Models zu erstellen. "Jeder Teilnehmer lernt es, seine eigene Setcard zu kreieren. Das deutsche Fotomodel Gitta Saxx, sagte, dass es eine einmalige Gelegenheit sei, sich als Model professionell zu positionieren."

Auf dem Programm stehen Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins, der Selbstliebe und Ausstrahlung auf dem Laufsteg, Styling und das ABC des Networkings. Ein Personal-Trainer bringt die Models zudem fitnessmäßig in Höchstform. Die Initiatorin Lazarevic sagt: "Es ist üblich, dass bei High-Class-Events wie der Paris Fashion Week die Models hinter den Kulissen angeschrien werden, was komplett unmodern ist. Wir wollen nun der Game-Changer in der Branche sein."