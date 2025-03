Für ihre große Liebe wardie bekannte TV-Moderatorin Jana Azizi im Sommer 2024 nach Mallorca ausgewandert, doch ihre Love-Story hat kein Happy End. Wie deutsche Medien, darunter die Bild-Zeitung, berichteten, gehen die 36-jährige Medienfrau, die früher für den Fernsehsender RTL vor der Kamera stand, und ihr Mann, der ehemalige deutsche Triathlet Johann Ackermann, ab sofort getrennte Wege. Auf den Bildern, die die beliebte TV-Lady in ihren Instagram-Storys postete, ist deutlich zu erkennen, dass sie ihren Ehering bereits abgestreift hat. Auf MM-Anfrage haben sich bislang weder Azizi noch ihr Management zu der Trennung geäußert.

In ihren Insta-Storys ist klar zu erkennen, dass die glamouröse TV-Lady ihren Ehering bereits abgestreift hat. (Foto: Instagram @jana_azizi)

Wie RTL berichtete, soll Ackermann die Trennung bestätigt haben, indem er sagte: "Unfassbar für mich." Den Storys, die der Profi-Sportler auf Instagram postete, ist zu entnehmen, dass er in diesen Tagen aus der gemeinsamen Wohnung in Palma ausgezogen ist und in seine eigenen vier Wände umgezogen ist.

Der ehemalige Ironman-Profi und Schwimm-Coach Johann Ackermann (41) ist bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Palma ausgezogen, wie er auf Social-Media bekanntgab. (Instagram @johann_ackermann)

Jana Azizi wurde in Kiew in der früheren Sowjetunion geboren, und hat zudem afghanische Wurzeln, wuchs jedoch in Deutschland (Mainz) auf. Nach einem Bachelor-Studium im Fach BWL arbeitete sie bei Sky Sport News, und war darüber hinaus auch als Curvy-Model tätig. 2020 wechselte sie zu N-TV und RTL, wo sie das RTL-Magazin "Extra" sowie "Explosiv – Das Magazin" moderierte.

Sportler brachten der schönen TV-Lady in Liebesdingen kein Glück

In der Vergangenheit hatte die TV-Bekanntheit auch weitere Liaisons mit anderen Sportlern, die ihr jedoch kein Glück zu bringen schienen. So war die Beauty vier Jahre lang bis 2016 mit dem Fußball-Trainer Martin Schmidt liiert. Von 2020 bis 2021 war sie ein Jahr lang mit dem Tennisspieler Andreas Mies zusammen, doch auch diese Beziehung ging in die Brüche. Im September 2021 kam sie mit dem Triathleten Johann Ackermann zusammen. Das Paar heiratete im September 2023 prunkvoll in Kroatien. Für ihre Liebe zogen Azizi und Ackermann 2024 mit ihren Bengalkatzen "Gerry" und "Tyson" nach Mallorca. "Wir lieben diese Insel einfach, mit all ihren Facetten", sagten die beiden damals. Azizi ließ nicht nur ihr Zuhause in der Domstadt hinter sich, sondern hängte auch ihren Moderations-Job bei RTL an den Nagel (MM berichtete ausführlich im Dezember 2024).

Auf der Insel absolvierten Azizi und ihr Ehemann sogar den Tui Palma Halbmarathon zusammen und gründeten einen Laufclub. Nun kam es zu der bitteren Trennung. Auf Instagram ist die TV-Beauty ihrem Ehemann bereits entfolgt. Azizi tritt oftmals bei Events auf der Insel in Erscheinung und hat zudem zwei Podcasts – die "Katzensprechstunde" und "Inselgeflüster".