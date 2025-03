Zwar ist die Saison an der Playa de Palma auf Mallorca noch nicht losgegangen, doch die Probleme sind schon längst da. Mitten an der berühmten Feiermeile Ballermann besetzten drogensüchtige Obdachlose einen Hausflur und -eingang – deutsche Anwohner und Residenten sind machtlos. Weder die Vermieter noch die Eigentümergemeinschaft kümmern sich um das Problem, das es schon seit einigen Monaten gibt, meinen die Bundesbürger.

Zwei deutsche Anwohner haben sich an das Mallorca Magazin gewandt und schildern das Erlebte: "Die Menschen liegen täglich in ihrem eigenen Kot, umgeben von Crackpfeifen, als Frau habe ich Angst, da vorbeizugehen", sagt Anja F. (Name der Redaktion bekannt). Ihre Nachbarin ist ebenfalls Deutsche: "Ich muss jeden Tag mehrmals an denen vorbei. Es ist schrecklich."

"Die Situation ist nicht nur unappetitlich, sondern auch gefährlich", sagt eine der Deutschen. Die beiden Frauen haben der Redaktion Fotos zur Verfügung gestellt. Diese zeigen den Flur des Hauses, in dem sich die Obdachlosen und Drogensüchtigen scheinbar häuslich eingerichtet haben. Matratzen, Kleidung, Decken und Lebensmittel sind auf den Bildern zu sehen.

Das betroffene Gebäude liegt an der ersten Meereslinie in Arenal, direkt oberhalb der bekannten Diskothek Oberbayern. Bevor die Drogensüchtigen Einzug gehalten hatten, sei es ein ganz normales Wohnhaus gewesen. "Hier leben Familien, Spanier, Mallorquiner und Deutsche unter einem Dach", sagt eine der Anwohnerinnen. Im vergangenen Herbst hätte das Problem angefangen, seitdem "werden es immer mehr Menschen".

"Wir haben uns beim Vermieter beschwert, der hat uns an die Eigentümergemeinschaft verwiesen", erklärt Anja F. Diese habe dann gemeint, man könne nichts gegen das Problem unternehmen. Ihre Nachbarin betont gegenüber dem Mallorca Magazin: "Einmal wurde auch die Polizei gerufen. Die Obdachlosen haben kurz das Feld geräumt, kamen später aber wieder."

Auf Mallorca, vor allem in der Inselhauptstadt Palma, wird Obdachlosigkeit zu einem immer größeren Problem. Unter anderem am Flughafen leben wohnungslose Menschen, kürzlich hat es auch einen "Okupa"-Fall in einer ehemaligen Bankfiliale an den Avenidas gegeben.