Musik ist schon immer die große Leidenschaft im Leben der Potsdamerin Maria Ryka, die Mallorca zu ihrer neuen Heimat auserkoren hat, gewesen. Doch um dieser Passion auf der großen Bühne Leben zu verleihen, brauchte es für die Ostdeutsche die Palmen- und Strandkulisse, die Partytempel sowie das fröhlich ausgelassene Ambiente der Mittelmeerinsel. Sieben Jahre ist es nun her, dass Ryka ihrer alten Heimat bei Berlin "Adiós" sagte und sich im Südosten der Baleareninsel in der Gemeinde Cala d’Or eine neue Existenz aufbaute. Zunächst war die junge Frau, die alleinerziehende Mutter einer siebenjährigen Tochter ist, vorrangig im Immobilien-Business tätig und vermietete Ferienwohnungen. 2021 packte Ryka ihr Glück dann beim Schopf und begann mit dem Musikmachen. "Die Branche ist hart, und weil ich bei Null anfing, musste ich viele Klinken putzen. Doch wenn man gut performt und sich bemüht, öffnen sich auch schnell viele Türen."

Alex Engel (r.) verlieh der Newcomerin Maria Ryka 2024 den Nachwuchspreis eines Musikmagazins im Schlagerbiergarten. (Foto: privat)

Wie Ryka beim MM-Gespräch in einer Gaststätte an der Partyhochburg Playa de Palma erzählte, zahlten sich ihren Mühen binnen kürzester Zeit aus. In der vergangenen Saison stand sie ein- bis zweimal pro Woche in dem neu eröffneten Schlagerbiergarten in Cala Millor vor rund 350 Gästen auf der Bühne. Zu ihrer großen Überraschung wurde sie im Oktober 2024 vom Online-Musikmagazin The Charts in der Kategorie "Popschlager" mit dem Nachwuchspreis prämiert. Diese Auszeichnung wurde ihr in den Closing-Tagen des Schlagerbiergartens von niemand geringerem als dem bekannten Entertainer und Partymusiker Alex Engel übergeben. Darüber hinaus kamen für Ryka in den ersten Saisons weitere Engagements in der MK Arena am sogenannten "Ballermann" und im Tanzschuppen "Bolero" hinzu. "Nach einem Auftritt musste ich so viele Autogramme geben, dass ich erst nach einer Stunde durch die Menschenmassen zum Ausgang des Biergartens hinausgelangt bin", erinnert sie sich mit leichtem Stolz zurück.

Für die Schlagersängerin gibt es kein Zurück nach Deutschland

Im Gegensatz zum Schlagerbiergarten, der in Cala Millor nur ein kurzes Gastspiel hatte und der bereits nach seiner ersten Saison 2024 die Pforten dauerhaft schloss, nimmt die frische Musikkarriere von Maria Ryka nun erst richtig Fahrt auf. Das führte unter anderem dazu, dass sie sich jetzt endlich hauptberuflich auf ihre Tonkunst konzentrieren kann. Ihren früheren Hauptjob, die Vermittlung von Ferienimmobilien, macht sie nur noch nebenbei. "Ich bekomme viel Unterstützung von den ganz Großen aus der Szene wie etwa Lucas Cordalis, in dessen Tonstudio auf der Insel ich Songs aufnehmen durfte.” Ihren Musikstil bezeichnet sie als Mischung zwischen Schlager und Pop. "Zum Schunkeln, wie der alte Schlager, ist meine Musik überhaupt nicht gedacht. Da sind deftige, schnelle Beats untergemischt, und die Art ist der von Helene Fischer oder Beatrice Egli vergleichbar."

In ihren Songs, die teils spanische Namen wie "Bailando" oder "Ritmo de la noche" tragen, webt sie dieses leichte Lebensgefühl von Mallorca mit ein, und verbindet es elegant mit einem Hauch von Romantik. Bei ihrer größtenteils deutschsprachigen Fangemeinde scheinen die Lieder gut anzukommen, was die Streamingzahlen von bis zu 112.000 Hörern je Track belegen. In den Videos zu ihren Songs legt die 38-Jährige auch selbst so manche heiße Tanzeinlage hin. "Ich selbst pflege meinen YouTube-Kanal intensiv, was für mich zu dem Job dazugehört”" so die Sängerin.

Ihr jüngstes Lied "Das Paradies in deinen Augen" wurde mit prominenter Unterstützung von Davin Herbrüggen, dem Gewinner der 16. DSDS-Staffel, produziert. Der Song schaffte es sogar auf Platz 89 der deutschen Airplay-Charts, was einen großen Erfolg für die aufstrebende Musikerin bedeutete. „Ich feile gerade an meinem ersten Debütalbum, doch habe ich darüber hinaus noch weitere Pläne und möchte auf den großen Schlagerbühnen ein eigenes Konzert geben.” Derzeit führt Rika Gespräche mit verschiedenen Lokalinhabern und Showgrößen auf der Insel für die kommende Saison, die bereits in den Startlöchern ist.

Die Sängerin mit ihrem Supporter, der Partyikone Lucas Cordalis (l.). (Foto: privat)

Bei manchen ihrer Auftritte – vorausgesetzt, dass es nicht zu spät wird – wird Maria Ryka von ihrer Tochter begleitet, die ihre Performance mit leuchtenden Augen im Publikum verfolgt. Doch komme das, wie die Musikerin erklärt, nur selten vor, da die Minderjährige ansonsten früh aufstehen und die Schulbank drücken müsse. "Mein Kind geht auf eine spanische Schule im Inselosten und lernt dort neben dem Spanischen auch Katalanisch."

Nach sieben Jahren in ihrer neuen Wahlheimat stellt Ryka fest, dass sie ihren Platz im Leben gefunden hat. "Für mich gibt es definitiv kein Zurück mehr, und ich habe schon lange keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Auf Mallorca bin ich einfach rundum happy."