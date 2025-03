Gleich mehrmals die Woche feilt die gebürtige Britin Vanessa Loiperdinger an ihrer Tanztechnik, um ihre Schritte beim Tango, Foxtrott, Slowfox, Wiener Walzer oder Quickstep auf dem Parkett einer Mallorca-Dance-School zu perfektionieren. Neben einer festen Gruppe, die sich regelmäßig in Palmanova trifft und wo sie einen konstanten Tanzpartner hat, lässt sich die Wahlmallorquinerin in der Tanzschule CBM (Academia de Baile/ Centre de Ball Mallorca) in Palma auf einem hohen Level von dem Spanier Jordi Fàbrega, einem früheren Profi-Tänzer, schulen.

2024 haben über 1300 Weltklasse-Tänzer aus verschiedenen Ländern an dem Mallorca Dance Festival teilgenommen. In diesem Jahr werden noch deutlich mehr Teilnehmer erwartet. (Fotos: privat)

Mit einer Leichtigkeit und Anmut gleitet Loiperdinger, Jahrgang 1953, über die Tanzfläche. In den kurzen Pausen des anspruchsvollen Trainings wird die aus Torquay stammende Dame nicht müde, die Vorteile der Sportart zu betonen. "Tanzen ist auch ein gesellschaftliches Event, bei dem die Tanzpartner lernen, einander Respekt entgegenzubringen. Zudem regt es besondere Gehirnareale an und hilft dadurch, Alzheimer vorzubeugen".

Es handelt sich bereits um die vierte Auflage des Tanzfestivals, das in der Nähe von Santa Ponça im Südwesten der Insel veranstaltet wird.

Loiperdinger weiß, wovon sie spricht. Schließlich tanzt die Expertin seit ihrem vierten Lebensjahr und war in der Vergangenheit bayerische Vizemeisterin im Senioren-Standardtanz. Zudem belegte sie weltweit den 6. Platz bei dem bedeutenden Turnier International Championships in Brentwood. Doch warum kommt ausgerechnet eine Britin zu einem Tanztitel in Bayern? Der Grund hierfür ist einfach: Neben ihrer Liebe zum Tanz hat sich Vanessa Loiperdinger vor Jahren in den Deutschen Stefan Loiperdinger "verguckt" und ist für ihn nach München gezogen. 2002 verschlug es das englisch-deutsche Ehepaar dann nach Mallorca.

Die elektrisierende Atmosphäre der Tänzer, bei den Paar- als auch Einzeldarbietungen, überträgt sich auf das Publikum.

VIPs wie Joachim Llambi und Motsi Mabuse kommen zu dem Event

Die Insel entpuppte sich für Vanessa Loiperdinger zu ihrer freudigen Überraschung als Tanz-Mekka. Vor allem in den vergangenen Jahren tut sich nicht nur bei den lateinamerikanischen Tänzen so einiges, auch bei den Standardtänzen ist ein positiver Trend zu verzeichnen. Insbesondere ihr neuer Tanzlehrer Jordi Fàbrega mischt die Szene gehörig auf. Der heute 38-Jährige schaffte es beim Gesellschaftstanz weltweit bis auf Rang zwölf. Zusammen mit seiner Frau, Maria Pomar, reiste er zu Tanzwettbewerben in die USA, Japan, China, Russland, Frankreich, Portugal und in viele weitere Länder, um Spanien zu repräsentieren. Mehrmals, darunter 2013 und 2015, war er spanischer Meister, bevor er sich aus dem Profi-Sport zurückzog. 2009 eröffnete er seine CBM-Tanzschule und gibt seitdem seine Expertise an Schüler aller Altersgruppen weiter. "Auch etliche Deutsche kommen zum Tanzen an meine Schule. Doch bevorzugen sie es, Privatunterricht zu nehmen, anstatt in die Kurse zu gehen”, so Fàbrega.

Doch all diese Errungenschaften sind dem ambitionierten Tanzverfechter Jordi Fàbrega noch nicht genug. Daher rief der Tanzlehrer das Mallorca Dance Festival ins Leben, bei dem auf einem hohen internationalen Level Weltklassetänzer zusammen kommen. Die diesjährige Auflage des Events findet vom 28. bis zum 30. März bei Santa Ponça im Südwesten der Insel statt.

"Im vergangenen Jahr haben 1341 Tänzer teilgenommen, und 2025 werden es deutlich mehr sein. Eine Jury von 62 Experten wird den über 30 Wettkämpfen beiwohnen, um die besten Tänzer zu wählen", so Fàbrega. Auch wenn man nicht aktiv auf dem Parkett das Tanzbein schwinge, lohne es sich als Zuschauer bei dem Top-Event dabei zu sein. "Selbst VIPs und Show-Größen haben zugesagt, im Zuschauerrang dabei zu sein. So erwarte ich unter anderem die südafrikanische Tänzerin Motsi Mabuse. Sogar der Let’s Dance-Juror Joachim Llambi kommt am Samstag der Veranstaltung zu uns in die Sportanlage nach Calvià."