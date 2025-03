Es ist eine Meldung, die hohe Wellen geschlagen hat: Am vergangenen Freitag berichtete das Mallorca Magazin von der Besetzung eines Hauseingangs inmitten der berühmten Feiermeile Ballermann an der Playa de Palma auf Mallorca. Deutsche Anwohner hatten anonym ihr Leid geklagt, die drogensüchtigen Obdachlosen schürten Ängste unter den Bewohnern des Hauses.

Jetzt hat sich ein deutscher Immobilieneigentümer mit der Redaktion des Mallorca Magazins in Verbindung gesetzt. Seit 2022 besitzt der Mann, der lieber anonym bleiben möchte, eine Wohnung in dem betroffenen Gebäude am Ballermann, darunter liegt die bekannte Diskothek Oberbayern. Der Deutsche ist verzweifelt: "Ich war bei der Lokalpolizei an der Playa de Palma. Diese meinte, sie sei nicht für die Räumung zuständig, stattdessen solle ich die 112 wählen." Unter der Notfallnummer habe man ihm wiederum mitgeteilt, dass die Lokalpolizei für solche Fälle zuständig sei.

Nicht nur Betten und Müll, sondern auch Exkremente und Crack-Pfeifen hinterlassen die obdachlosen Drogensüchtigen, so schildern deutsche Anwohner. Foto: privat

Nachdem der deutsche Eigentümer die Nachricht über die Obdachlosen-Besetzung gelesen hatte, hatte er sich auf den Weg Richtung Palma de Mallorca gemacht. "Ich habe mich direkt in den Flieger gesetzt, um nach den Rechten zu schauen." Seitdem versuche er zu klären, wer ihm und den anderen Immobilienbesitzern im Haus helfen könne. "Aber ich werde nur von rechts nach links verwiesen." Auch die Hausverwaltung sei keine Hilfe. Eigentlich sei eine Sicherheitsfirma mit der Überwachung des Gebäudes beauftragt gewesen. Außerdem seien die Haustüren vor zwei Jahren demontiert worden, seitdem ist der Hausflur öffentlich zugänglich, berichtet der Deutsche.

Ein wenig Wirkung scheint die gemeinsame Berichterstattung des Mallorca Magazins sowie der spanischen Schwesterzeitung Ultima Hora gezeigt zu haben. Noch am selben Tag, am Nachmittag des Freitags, 7. März, ist der Hauseingang über dem Oberbayern am Ballermann von der Polizei geräumt worden. Die drogensüchtigen Obdachlosen sind des Hausflurs verwiesen worden, kurz danach waren sie aber schon wieder da, berichten deutsche Anwohner. Das Problem sei bekannt und existiere schon seit einigen Monaten.

Gegen Hausbesetzungen vorzugehen, ist auf Mallorca und in Spanien kein leichtes Unterfangen. Es gibt zwar eine rechtliche Handhabe für Immobilienbesitzer, doch kann es mehrere Monate bis Jahre dauern, Okupas einer Wohnung oder eines Hauses zu verweisen. Eigentümer können gegen Besetzer beispielsweise eine gerichtliche Klage erwirken, oder auch private Räumungsfirmen engagieren. Diese arbeiten oft mit Mediation und juristischer Beratung.