"Ich küsse wahnsinnig gerne": Deutscher Rentner sucht bei Dating-Show auf Mallorca die große Liebe

Für viele Deutsche ist Mallorca eine große Liebe. Wenn man aber auf der Insel auch noch DIE große Liebe findet, kann das Glück perfekt werden. Ob das klappt, kann man in der neuen Staffel des Dating-Format "First Dates Hotel" sehen, die auf der Insel gedreht worden ist. Mit dabei ist auch ein deutscher Resident: Gerald aus Andratx ist 78 Jahre alt und hat in der Sendung sein erstes Blind Date erlebt.

Es ist schon die dritte Mallorca-Staffel der Kuppel-Show. Gedreht worden ist im September vergangenen Jahres auf der Insel. Schauplatz der Sendung ist erneut das Landhotel Posada d’es Molí unweit der Playa de Palma. In der Programmvorschau werden "eisgekühlte Cocktails, heiße Mallorca-Sonne, spannende Blind Dates, mutige Flirts und darunter eine Menge Singles" versprochen. "Es wird gelacht, geflirtet, geknutscht und noch so viel mehr", hieß es auf der Instagramseite des Formats.

So tickt Gerald aus Andratx

Für den Mallorca-Residenten Gerald ist es das erste Blind Date seines Lebens gewsen. Er war lange in der Gastronomie tätig und hat die Arbeit im Alter von 71 Jahren an den Nagel gehängt. Ursprünglich kommt Gerald aus Stuttgart und hat, bevor er vor fünf Jahren nach Mallorca umzog, unter anderem in Köln und Berlin gelebt. Was ihn jeweils dorthin verschlagen hat? "Manchmal die Liebe!". Dreimal war Gerald verheiratet, lebte zweimal in "eheähnlichen Verhältnissen" und weiter: "Und sonst gab es da auch noch die eine oder andere", lacht der Vater von drei Töchtern. Gerald geht mit Selbstbewusstsein in die Sendung: "Ich glaube, ich bin verlässlich, ich glaube, ich bin loyal."

Der Moderator von "First Dates Hotel", Roland Trettl, sieht gute Voraussetzungen dafür, dass die Teilnehmer in dem Format ihr Glück finden: "Was ich auf Mallorca immer wieder erkenne ist, dass die Insel einen ganz besonderen Geruch und ein ganz besonderes Licht hat – das sind alles Dinge, die dabei helfen, sich noch leichter zu verlieben."

Nächste Mallorca-Folge

Wenn Sie dabei zusehen möchten, ob und wie sich die Singles in dem Dating-Format verlieben: Die nächste Folge der neuen Mallorca-Staffel von "First Dates Hotel" läuft am Montag, 17. März, um 20.15 Uhr auf dem deutschen Sender Vox und ist streambar auf RTL+. Auch Gerald aus Andratx ist wieder dabei, er und seine Partnerin haben sich für ein zweites Date entschieden, teilte die Produktionsfirma auf MM-Anfrage mit.