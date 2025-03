"Pack dein Handy weg": Ballermann-Sängerin kritisiert Partygäste

Anstatt das Konzert, die Musik und das Ambiente zu genießen, halten mittlerweile viele Konzertbesucher und Partygäste nur noch ihre Handys hoch. Besonders unter der jüngeren Generation sei das ein immer größeres Problem – das zumindest meint Mallorcas Partysängerin Isi Glück. Sie hat sich jetzt mit einem Video an ihre Follower gewandt und kritisiert darin auch ihre Fans.

"Die stehen auf der Tanzfläche mit dem Handy", beschreibt die Ballermann-Sängerin die Szenen, die sie oft beobachten würde. "Ich habe das Gefühl, die schämen sich, mal locker zu lassen, mal auszuflippen, mal die Hände hochzunehmen!" Die 34-Jährige wünscht sich für die Zukunft einen Austausch der Generationen: "An alle Kinder der 90er: Nehmt doch die 2000er mal ein bisschen an die Hand und bringt denen unsere Feierkultur bei."

Isi Glück appelliert an ihre Fans und Feiernde: "Pack dein Handy weg!" Auch das Thema Tanzen käme auf vielen Konzerten mittlerweile viel zu kurz, meint sie. Am Abend war sie in Ischgl in Österreich aufgetreten und machte danach ihrem Ärger Luft.

Die bekannte Partysängerin ist seit einigen Jahren durch ihre Auftritte an der Feiermeile Ballermann an der Playa de Palma bekannt. Privat ist sie mit dem ehemaligen Megapark-Direktor Carlos Lucio liiert. 2012 wurde sie zur Miss Germany gewählt.