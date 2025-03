So ausgelassen feierten Mallorca-Promis das Saison-Opening eines Edel-Italieners in Cala Mayor Neben Britt und Alex Jolig waren auch die Schauspielerin Nadeshda Brennicke, Toni Pons Vera, Claudelle Deckert und John Friedmann in dem feinen Gourmet-Tempel des Schweden Peter Axelsson vor Ort