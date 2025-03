"Sie war leidenschaftliche Golferin": Son Gual feiert Turnier zu Ehren von Prinzessin Birgitta

Es war eine Hommage der ganz besonderen Art: Am vergangenen Sonntag (14.3.) versammelten sich rund 40 Golfer auf dem exklusiven Platz von Son Gual in Palma de Mallorca, um einer besonderen Frau die letzte Ehre zu erweisen – der im vergangenen Jahr verstorbenen Prinzessin Birgitta von Schweden. Die Schwester von König Carl Gustav XVI. war nicht nur ein Mitglied des schwedischen Königshauses, sondern auch eine leidenschaftliche Golfspielerin, die einen Großteil ihres Lebens auf der Insel verbrachte.

Das Ehren-Turnier wurde von ELR Consulting und dem Mallorca Country Club organisiert, während das Mallorca Magazin als offizieller Mediensponsor fungierte. Dabei war das Turnierformat alles andere als zufällig gewählt: Gespielt wurde ein 4-Personen-Scramble – genau die Spielform, die Prinzessin Birgitta selbst so sehr liebte. Trotz gelegentlicher Regenschauer war die Stimmung ausgelassen, denn an diesem Tag stand nicht der Wettkampf, sondern die Erinnerung an eine außergewöhnliche Frau im Mittelpunkt.

Prominente Golfer und spannende Duelle

Unter den Teilnehmern befanden sich hochkarätige Namen aus der Golf- und Sportwelt. Mit dabei waren unter anderem der amtierende Balearen-Seniorenmeister James Hannington, die Mallorca-Senioren-Amateur-Siegerin Sofia Vdovina sowie der frühere Wimbledon-Sieger und einstige Nummer eins der ATP-Doppel-Weltrangliste, Anders Järryd. Sie alle zollten der verstorbenen Prinzessin ihren Respekt, indem sie ihr Talent und ihre Leidenschaft für den Sport auf dem Grün von Son Gual unter Beweis stellten.

Am Ende setzten sich die Routiniers JP Schumacher, Stålfarfar Hedin und Roger Hedin durch. Trotz schwieriger Wetterbedingungen meisterte das Trio den Parcours mit einem beeindruckenden Nettoergebnis von 57 Schlägen und durfte die edle Kristalltrophäe entgegennehmen. Doch auch das bestplatzierte Damenteam zeigte, dass Golf nicht nur ein Kampf um Punkte ist, sondern vor allem Spaß machen soll – ein Prinzip, das Prinzessin Birgitta stets verkörperte.

Eine Prinzessin mit Herz und Humor

Prinzessin Birgitta verstarb Anfang Dezember 2024 im Alter von 87 Jahren in ihrer geliebten Wahlheimat Mallorca. Ihr Bruder, König Carl XVI. Gustaf, erinnerte sich in einer bewegenden Mitteilung an die "farbenfrohe und aufrichtige Person", die nicht nur ihm, sondern auch ihrer Familie und Freunden unendlich fehlen wird.

Geboren als zweitälteste Tochter von Kronprinz Gustaf Adolf und Kronprinzessin Sibylla, war Birgitta eine Frau mit Charisma, die es verstand, royale Pflichten mit einer unbeschwerten Lebensart zu vereinen. Sie war mit dem deutschen Prinzen und Kunsthistoriker Johann Georg von Hohenzollern-Sigmaringen verheiratet, mit dem sie drei Kinder bekam. Auch nach ihrer Trennung im Jahr 1990 blieben die beiden bis zu seinem Tod 2016 miteinander verbunden.

Seit Mitte der 1990er Jahre hatte sie Mallorca zu ihrem Zuhause gemacht, wo sie ihr Leben mit Freunden, Golfturnieren und geselligen Abenden genoss. Umso passender, dass nun genau dort, auf den Fairways ihrer geliebten Insel, ein Turnier ihr Andenken würdigte. Der emotionale Höhepunkt des Tages war die Siegerehrung mit anschließendem Dinner und einer großen Tombola. Ein gelungener Abschluss für ein Event, das zeigte: Prinzessin Birgittas Geist lebt weiter – nicht nur auf Mallorca, sondern in den Herzen all jener, die sie kannten und schätzten.