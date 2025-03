Wird es Ibiza oder Mallorca? Justin Bieber plant offenbar Villa-Kauf auf den Balearen

Der kanadische Superstar Justin Bieber und seine Frau Hailey denken offenbar über den Kauf einer Villa auf Ibiza oder Mallorca nach. Das berichten englischsprachige Medien, darunter die britische Zeitung The Sun, auf ihrem Online-Portal.

Dem Bericht zufolge könnte das Paar, das angeblich mit Eheproblemen zu kämpfen hat, in einem neuen Zuhause auf den Balearen nach mehr Ruhe und Stabilität suchen. Zudem sollen Bieber persönliche Herausforderungen belasten, wobei auch von Drogen die Rede ist – darauf sollen rätselhafte Instagram-Posts hindeuten.

Justin und Hailey Bieber gehen Gerüchten zufolge durch eine Ehekrise. Eine Immobilie auf den spanischen Mittelmeerinseln könnten ihnen wieder zu mehr Gelassenheit verhelfen. (Foto: Instagram@haileybieber)

Wie The Sun unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, hätten Justin und Hailey besonderes Interesse an Villen gezeigt, die viel Privatsphäre und eine ruhige Umgebung bieten. Damit könnten sie einen Rückzugsort fernab ihres hektischen Lebens in Hollywood finden. "Sie wollen wieder ein einfacheres Leben genießen", zitiert die Zeitung eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld des Paares.

Konkret geht es laut dem Bericht um mehrere luxuriöse Anwesen. Auf Ibiza soll Bieber ein Anwesen im Süden der Insel ins Auge gefasst haben – eine Villa in Benimussa mit beheiztem Salzwasserpool und weiteren Annehmlichkeiten. Der Kaufpreis soll bei rund 5,6 Millionen US-Dollar liegen.

Auch auf Mallorca könnte das Paar fündig geworden sein. Eine zweistöckige Villa mit Meer- und Bergblick sowie einer Wohnfläche von 580 Quadratmetern soll Bieber besonders gefallen haben. Dieses Anwesen soll etwa 6,1 Millionen US-Dollar kosten.

Der kanadische Megastar war vor wenigen Jahren auf Tagomago. Die Villa auf der Insel kann man wochenweise für private Zwecke mieten. (Foto: Instagram @tagomagoisland)

Darüber hinaus wird berichtet, dass Bieber sich auch an der französischen Côte d'Azur umsehe. Dort habe er ein dreistöckiges Haus mit Panoramablick auf die Bucht von Villefranche-sur-Mer und Cap Ferrat im Visier. Das luxuriöse Anwesen soll mit einem Aufzug ausgestattet sein und mehrere Millionen Dollar kosten.

Bieber, der einst als YouTube-Wunderkind zum weltweiten Superstar aufstieg, ist schon oft auf die Balearen gereist. Neben Ibiza zählt auch die Privatinsel Tagomago zu seinen Favoriten. Diese exklusive Insel liegt rund 900 Meter östlich von Ibiza und beherbergt eine luxuriöse Villa, die dem deutschen Immobilienunternehmer Matthias Kühn gehört. Die Immobilie kann wochenweise gemietet werden – ob Bieber hier ebenfalls einen längeren Aufenthalt plant, bleibt abzuwarten.