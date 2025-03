Nach Trennungsgerüchten: So genießt Ex-Bachelor Andrej Mangold seine Ruhe auf Mallorca

Mit seinen herrlichen Stränden, dem vielen Sonnenschein und dem mediterranen Lifestyle ist Mallorca für viele Menschen ein Ruhepol. So auch für den Inselliebhaber und Ex-Bachelor Andrej Mangold. Schon seit einigen Jahren ist er eng mit Mallorca verbunden, besitzt eine Immobilie im Süden der Insel und verbringt dort oft seine freien Tage.

Jetzt ist er – nach einer längeren Pause – wieder zu Besuch auf Mallorca und entspannt in seinem Haus. Gleichzeitig ist dieser Urlaub auch eine Art Heilungsprozess für den ehemaligen Profi-Basketballer. Denn im vergangenen Jahr war es um den 38-Jährigen nicht still geworden. Zuerst hatte er sich wegen einer Depression aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Danach tauchte er zwar in einigen TV-Formaten auf, doch Anfang dieses Jahres schon kam der nächste Skandal: Seine langjährige Partnerin, die Influencerin Annika Jung, soll ihn betrogen haben.

Heilen auf Mallorca

Davon will Andrej Mangold jetzt wohl Abstand gewinnen und teilte auf Instagram ein Video seiner Mallorca-Auszeit mit seinen Fans und Followern. Aus "Natur, Training, kalt baden, schlafen, sonnen, heilen" bestünden gerade seine Tage auf der Insel, teilte er. Auf den Bildern sieht man den Ex-Bachelor im Garten seines Hauses im Pool entspannen und unter der Außendusche stehen. Auch scheint er viel zu trainieren und besucht das Fitnessstudio.

Dazu postet der deutsche Promi auch einige nachdenkliche Zeilen: "Zeit heilt alle Wunden – man muss sie sich nur nehmen", schreibt der 38-Jährige. "Ich liege hier, atme ein, atme aus. Nicht, weil alles perfekt ist. Sondern weil ich gelernt habe, dass Heilung Zeit braucht. Dass Stille manchmal die beste Medizin ist."

Andrej Mangold hat auf Mallorca schon einen Nachtclub betrieben und hatte auch schon andere öffentliche Auftritte, wie etwa bei diesem Event im Sommer 2023. Er war Profi-Basketballspieler und hat schon an mehreren Reality-Shows teilgenommen. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme an der Sendung "The Bachelor" im Jahr 2019.