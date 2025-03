Kurz vor Saisonbeginn: So geht es mit Steff Jerkels Bar in Cala Rajada weiter

Langsam aber sicher macht sich Mallorca für den Saisonbeginn bereit. Nicht nur an der Feiermeile Ballermann an der Playa de Palma stehen schon die Openingtermine fest, auch im Osten der Insel tut sich etwas. TV-Auswanderer Steff Jerkel wird seine Sportsbar Sharky's in Cala Rajada wohl bald wieder betreiben. Das kündigte er selbst am Mittwoch bei Instagram an.

"Da geht es wieder los, wir präparieren gerade das Sharky's", sagte der Deutsche in dem Video. "Wir holen den ganzen Laden aus dem Winterschlaf." Dabei schwenkte Steff Jerkel die Kamera und zeigte die Terrasse des Lokals, alles werde geputzt. Zu viel wollte er aber doch noch nicht verraten: "Hier passiert was, bald mehr dazu", versprach er seinen Fans und Followern.

Auf Instagram kündigte Steff Jerkel in dieser Woche persönlich das Re-Opening seiner Sportsbar in Cala Rajada an. Foto: Screenshot Instagram @steff.jerkel

Um die Sportsbar Sharky's in Cala Rajada hatte es in der vergangenen Saison Trubel gegeben. Denn nach nur zwei Monaten Betrieb wurde das Lokal wieder geschlossen. Im Juli 2024 gingen in der Bar schon die Lichter aus. Seine Entscheidung nach so kurzer Zeit begründet Steff Jerkel damals mit den Worten: "Der Laden lief einfach scheiße, da gibt es nichts zu beschönigen." Dabei war der Laden erst am 17. Mai war die Gaststätte eröffnet worden, das große Opening wurde am 10. Juni gefeiert.

In dieser Saison werde die Bar in dem beliebten Urlaubsort im Osten Mallorcas wohl wiedereröffnen, allerdings erst Ende März oder Anfang April. Wie Peggy Jerofke, die Verlobte von Steff Jerkel auf Anfrage des Mallorca Magazins mitteilte, verzögere sich das Re-Opening aktuell. Was die Gründe anbelangt, hielt sie sich bedeckt. Das Ganze sei noch nicht "spruchreif".

Hochzeitsvorbereitungen laufen

Seiner langjährigen Partnerin Peggy Jerofke hatte Steff Jerkel beim Opening des Sharky’s im Juni 2024 einen Heiratsantrag gemacht. Ende 2022 hatte das Paar nach 24 Jahren Beziehung noch seine Trennung bekannt gegeben. Seit 2014 sind beide fester Teil der Vox-Auswanderersendung "Goodbye Deutschland". Auch die Hochzeitsplanungen der beiden laufen aktuell.