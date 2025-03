Cordalis, Janke, Büchner und viele mehr: Warum die Reality-Stars am Donnerstag auf Mallorca zusammen feierten

Am Donnerstagabend verwandelte sich die Plaça del Rosari im Herzen von Palma de Mallorca in einen Laufsteg der deutschsprachigen Mallorca-Society. Anlass war das Re-Opening der "Marnali Pop Art Gallery" der Künstlerin Natalie Bernsteiner, begleitet von einem deutschen Fernsehteams. Zu den teilweise prominenten Gästen des Get-togethers zählten unter anderem Schlagersänger Lucas Cordalis, Reality-Star Daniela Büchner, Comedian John Friedmann – bekannt als "Erkan" – sowie Jörg Dahlmann, TV-Kommentator und ehemaliger Dschungelcamp-Teilnehmer aus Australien im Februar 2025.

Das "Playmate des Jahrhunderts", Gitta Saxx, sorgte als DJane für ausgelassene Stimmung. Foto: mallorca_paparazzi

Für ausgelassene Stimmung beim Kunst-Happening sorgte Gitta Saxx, das weltbekannte Model und Playmate des Jahrhunderts, die an den Turntables auflegte. Bei Sekt, Champagner und Caipirinhas genossen auch TV-Makler Marcel Remus, Ex-Bachelor Paul Janke, Promi-Butler Daniel Rudolf und Ex-Mister Germany Dominik Bruntner mit seiner Freundin Jolina Faust das Event.

Der frühere Mr. Germany Dominik Brunter (r.) mit seiner Freundin Jolina Faust (l.) und der Gastgeberin Natalie Bernsteiner (M.). (Credits: Thomas Reiner)

Ebenfalls unter den Gästen: Ekaterina Meyer, Inhaberin des Shiva Beach Clubs, Birgit Büngeler und Ulrich Esser vom Deutschen Facharztzentrum sowie Maklerin Rossitza Hantelmann, die gemeinsam mit ihrem Sohn Christopher Jahr und ihren beiden vierbeinigen Begleitern für gute Laune sorgte.

Mrs. Marnali stellte am Donnerstagabend in ihrem Glitzerkostüm alle Anwesenden in den Schatten.(Credits: mallorca_paparazzi)

Protagonistin des Abends war unbestritten Gastgeberin Natalie Bernsteiner, besser bekannt als "Mrs. Marnali", die in einem Glitzeranzug alle Blicke auf sich zog. Gegenüber MM erklärte die 38-Jährige:

"Ich möchte endlich auch als Künstlerin wahrgenommen werden. In der Vergangenheit stand ich mit meinem (verstorbenen) Mann oft im Hintergrund und im Schatten. Jetzt habe ich die Chance, neu anzufangen und meinen eigenen Weg zu gehen. Meine Werke sind Pop-Art-Unikate – an einem Bild arbeite ich sechs bis acht Wochen. Das Wichtigste dabei: Es muss mir Spaß machen."

Longdrinks, Häppchen, DJ-Beats und viel Glamour wurden den zahlreichen VIP-Gästen bei dem Kunst-Event geboten. (Credits: mallorca_paparazzi)

Für Mrs. Marnali war das Event ein Start in ein neues Lebenskapitel

Ihr Ehemann, Marko Bernsteiner – bekannt als "Mr. Marnali" – verstarb am 28. Oktober 2024 im Alter von nur 47 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Gemeinsam hatte das Paar vor fünf Jahren mit Nathalies Töchtern aus erster Ehe und dem gemeinsamen Sohn Leon (8) den Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlegt. Dort lebten und arbeiteten sie Seite an Seite in ihrem Atelier "Marnali Art", das nun in Natalies Händen weiterlebt.

In der Galerie waren auch Werke des Künstlers Terry Chapper zu sehen. Foto: mallorca_paparazzi

Nach einer mehrmonatigen Pause, in der sie den schweren Schicksalsschlag verarbeitete, will Natalie Bernsteiner nun mit frischer Energie, voller Kraft und neuer Lebensfreude in den nächsten Lebensabschnitt starten. Das zeigte sich nicht nur in ihrer Ausstrahlung, sondern auch in ihrem auffälligen Look. "Ich wollte heute einfach mal strahlen. Deshalb trage ich dieses Kleid des Labels Born in Stockholm – selbst Paris Hilton hat Stücke dieses Designers," verriet sie strahlend.

Auch Promi-Makler Marcel Remus (M.) war mit seiner Mutter Silke Remus zu dem Event gekommen und posierte für ein Bild mit der Gastgeberin (l.), Natalie Bernsteiner. (Credits: mallorca_paparazzi)

Die Gäste zeigten sich zufrieden – sowohl mit der Stimmung als auch den ausgestellten Kunstwerken. Lucas Cordalis erzählte MM: "Ich kenne Natalie persönlich und bin ihrer Einladung gern gefolgt. Ich hatte gehofft, das Bild meiner Frau Daniela (Katzenberger) zu sehen, das Natalie kreiert hat." Birgit Büngeler vom Deutschen Facharztzentrum ergänzte: "Ich kenne Natalie gut, sie hat früher in unserer Nähe gewohnt. Ihre Kunst ist absolut faszinierend. Auch ihren verstorbenen Mann Marko kannte ich. Es ist beeindruckend, wie Natalie es geschafft hat, sich nach diesem Schicksalsschlag wieder neu aufzubauen." Auch Paul Janke geriet ins Schwärmen: "Ich habe zwar kein Bild von Mrs. Marnali, aber ich bin ein großer Fan von Pop-Art." Reality-Star Daniela Büchner freute sich, dabei zu sein: "Ich kenne Natalie schon eine ganze Weile. Jetzt habe ich es endlich geschafft, zu einem ihrer Events zu kommen."

Neben den Werken von Mrs. Marnali wurden auch Bilder, Skulpturen und Kunstobjekte des Künstlers Terry Chapper präsentiert – beeindruckende Unikate, die mit akribischer Präzision aus Autoteilen von Porsche und Mercedes gefertigt wurden. Ebenso waren Fotografien und Kunstwerke von André de Plessel zu sehen, dem renommierten Fotografen und Vater des Komödianten John Friedmann – bekannt als "Erkan".