Die Suche nach dem Glück auf Mallorca: Schweizer Fernsehen zeigt "Insel-Klassiker"

Das fiktive Hotel „Buenavista” auf Mallorca ist Treffpunkt für ein halbes Dutzend Figuren der Serie „Schöni Uussichte” des Schweizer Rundfunks. Sie dreht sich um Schweizer, die auf Mallorca ihr Glück versuchen. Am kommenden Mittwoch, 26. März, strahlt der Sender die Folge „Ernstfall auf Mallorca” aus. Sendezeit ist 15.15 Uhr im SRF 1.

Das Sitcom-Format dreht sich um Sophie, Managerin des Hotels und studierte Betriebswirtin, und Carlos, ihren Stellvertreter, einen charmanten Macho. In dem Hotel der beiden übernachten Nelly und Hugo, die gemeinsam ihren Lebensabend auf der sonnigen Insel verbringen wollen und sich über alles lieben. Das Sextett wird komplettiert von Kiki, einem Ex-Model, das deshalb nach Mallorca reist, um sich eine Auszeit zu nehmen, um danach als strahlender Star in den deutschen Medien wieder aufzutauchen, und Juanito, ein sehr gemächlicher Kellner in dem Hotel, der mit seinen Gedanken oft ganz woanders ist.

In der Episode am Mittwoch sucht ein verheerender Wirbelsturm Mallorca Heim. Personal und Gäste des Hotels „Buenavista” machen dieses sturmsicher. Als Carlos vom aufkommenden Wind profitieren will und sein Surfbrett unter den Arm nimmt, hat Sophie Angst um ihn. Aber das würde sie nie zugeben. Es braucht schon einen Orkan, um Sophie aus der Reserve zu locken. Angesichts des nahenden Sturmes bittet Nelly ihren Mann um Hilfe.

Hugo genießt es, gebraucht zu werden: Endlich kann er seine Kenntnisse aus dem Zivilschutz zur Sicherung von Leib und Leben einsetzen. Auf Befehl von Hugo flüchten alle in einen improvisierten Schutzraum im Keller. Doch weil Kiki Unmengen von Gepäck mitschleppt, greift Juanito ein: Er überzeugt Kiki davon, dass sie nur dann figurativ abheben kann, wenn sie Ballast abwirft ...