Hummer, Paella, Hausmannskost: Wenn der deutsche Privat-Koch auf die Mallorca-Finca kommt ...

Der gebürtige Österreicher Klaus Brunmayr hat sein Gourmet-Handwerk von der Pieke auf gelernt. Lange Jahre war der aus der Nähe von Linz stammende 46-Jährige im ehemaligen Restaurant Tristán im Nobelhafen Puerto Portals tätig, wo er seine Kochkunst perfektionieren durfte. Als 2020 der Corona-Lockdown auf der Insel eingeläutet wurde, machte er aus dieser Notlage eine Tugend, wie er im MM-Gespräch erklärte. "Ich hielt mich für kurze Zeit gerade beruflich in Ischgl auf, als mich viele Leute aus Mallorca kontaktierten. Sie fragten mich, ob ich nicht für sie etwas kochen und sodann anliefern könnte ... schließlich waren ja die Restaurants geschlossen".

Gunter Wittchen bringt seinen Kunden die Pizza gerne auf der Finca vorbei.

Brunmayr entdeckte eine Marktlücke und liefert seitdem seine Waren auf vier Rädern aus. "Mit meinem Catering-Service habe ich mich auf Geburtstagsfeiern, Hauseinweihungen und Familienanlässe bis zu 50 Personen spezialisiert. Durch frühere Kontakte im Tristán und Lucy Wang, wo ich tätig war, habe ich einen sehr hochkarätigen Kundenstamm", so der mobile Koch. Auch für so manchen Prominenten, namhaften Fußballtrainer und gut betuchten Manager durfte der Österreicher seine mediterranen Gerichte oder seine asiatisch angehauchte Fusionsküche servieren (Kontakt über Handy unter +34 654 087 980 oder über Instagram @klausbrunmayr möglich).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Klaus Brunmayr (@klausbrunmayr)

Dazu gehörte auch ein Hochzeitsevent des RB Leipzig-Fußballspielers Kevin Kampl oder ein Essen-Service auf vier Rädern für den Hollywood-Schauspieler Tom Hanks. "Besonders gerne werden zurzeit Kochkurse bei mir gebucht. Dabei gehe ich mit dem Kunden auf den Markt einkaufen und zeige ihm sodann bei ihm Zuhause wie man beispielsweise ein schmackhaftes Sushi-Gericht zubereitet oder das Steak perfekt über dem Holzkohlegrill brät." Im Vergleich zu seiner früheren Tätigkeit als Koch ist sein neuer Job viel abwechslungsreicher. "Jeder Tag ist anders. Meine Produktionsstätte ist bei Santa Ponça, wo ich eine kleine Küche habe. Dort bereite ich 80 Prozent des Essens zu und liefere es zwei Stunden vor Beginn des Events an. Dabei wird das Fleisch etwa vor Ort frisch gegart."

Ein ähnliches mobiles Gourmet-Business hat Gunter Wittchen aus dem Boden gestampft. Der Ostdeutsche lebt seit 2010 auf der Insel, wozu ihn seine Lebenspartnerin ermutigt hat. Seinen Service namens "Rent a cook Mallorca" bietet er hier seit acht Jahren an. Das Arbeits- und Lebensmodell Wittchens orientiert sich an der saisonalen Lage auf Mallorca. Das heißt konkret, dass er im Sommer als Privatkoch und im Catering-Service auf der Insel arbeitet. Im Winter verschlägt es ihn hingegen nach Deutschland und Österreich, wo der Vater eines 14-jährigen Sohnes ein zweites Standbein in der IT-Branche hat. Vor allem während der Mallorca-Saison habe Wittchen, wie er sagt, alle Hände voll zu tun. "Die Auftragslage im Sommer ist ziemlich hoch, da kann es schon einmal sein, dass es zwei oder drei Aufträge pro Woche gibt oder Kunden gleich zwei Wochen am Stück buchen."

Wittchen, Baujahr 1968, sagte: "Mein Kochhandwerk habe ich in der DDR gelernt und später in diversen Hamburger Lokalen mein Repertoire erweitert." (Kontakt über die Homepage: www.rent-a-cook-mallorca.com ). Wer sich einen Privatkoch mieten oder Wittchen als Caterer bestellen möchte, sollte ihn mindestens eine Woche vor dem geplanten Event kontaktieren. Der pauschale Tagessatz liegt bei 480 EUR, ohne zeitliche Begrenzung oder Fahrtkosten. "Ich bin kein Sternekoch, aber ich verstehe mein Handwerk. Mein Favorit ist die mediterrane Küche, darunter auch Paella. Auch mit Klassikern der deutschen Küche oder Filet Wellington kann ich dienen. Immer wieder steht auch das BBQ oder ein exquisiter Hummer auf der Speisekarte."

Die Idee mit der mobilen Kulinarik auf Mallorca ist nicht neu

Die Idee, sich als Finca-Koch auf Mallorca zu betätigen, ist nicht neu. Eine der ersten in diesem Kreativ-Gourmet-Metier war sicherlich Caroline Fabian. 2008 war die gebürtige Münchnerin als eine der ersten deutschsprachigen Köchinnen auf die Idee gekommen, mit einem privaten Kochservice auf der Insel Geld zu verdienen. Besonders am Herzen lag ihr seither stets eine nachhaltige Küche, in der vor allem lokale Produkte, möglichst in Bioqualität, verwendet wurden. Das Geschäft ging gut, bis auch bei ihr die Coronakrise einschlug.

Die Deutsche war eine Expertin der spanischen Küche.

Doch ans Aufgeben dachte Caroline Fabian nicht, stattdessen nutzte sie die Zeit, um ihr Mallorca-Kochbuch zu beenden, das im Sommer 2020 im D&K Verlag erschien. Ihr Kochbuch gilt als Liebeserklärung an die Insel, an ihre Wahlheimat, in dem sich neben tollen Rezepten auch spannende Geschichten vorfinden. Die Privatköchin und beliebte Kulinarik-Expertin erlag im Mai 2022 mit nur 42 Jahren einem Krebsleiden. Mit Caroline Fabian verlor die Insel eine Vollblutköchin, der auch mallorquinische und spanische Spezialitäten bestens vertraut gewesen waren.