Der Frühling kommt, der Superyachtreigen vor Mallorca beginnt: Die "Hampshire II", die dem britischen Milliardär und Miteigentümer des Fußballclubs Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, gehört, ist am Wochenende vor Palmanova vor Anker gegangen. Es war ihr erster Besuch in den Gewässern Mallorcas in diesem Jahr.

Die "Hampshire II" im Wert von etwa 140 Millionen Euro ist ein schwimmender Palast. An Bord können bis zu 14 Gäste untergebracht werden, außerdem bietet sie Platz für 23 Besatzungsmitglieder, darunter auch den Kapitän des Schiffes. In der Weltrangliste der größten Yachten liegt die "Hampshire II" auf Position 203. Milliardär Ratcliffe steht einem Chemie-Konzern vor Sir James Arthur Ratcliffe ist ein britischer Milliardär, Chemieingenieur und Geschäftsmann. Ratcliffe ist Vorstandsvorsitzender (CEO) des Chemiekonzerns INEOS, den er 1998 gegründet hat. Der britische Milliardär ist ein begeisterter Segler, der im vergangenen Jahr die britische Bewerbung um den America's Cup in Barcelona unterstützte. Das Team Britannia hat auf der Insel einen Stützpunkt in Porto Pi eingerichtet. Auch sein Radteam trainiert auf der Insel. Seit er Miteigentümer von Manchester United ist, ist er nie weit von den Schlagzeilen entfernt gewesen. Seine Sparmaßnahmen bei Manchester United haben einen Aufschrei bei ehemaligen Spielern hervorgerufen, obwohl er behauptet, dass sie notwendig waren, um den Verein zu retten.