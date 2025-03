Mitte April: Großes Opening im Nachtclub  Lío in Palma

Langsam aber sicher erwacht die Insel aus dem Winterschlaf. Das macht sich auch im Nachtleben der Inselhauptstadt bemerkbar: Demnächst beginnt die neue Feiersaison im Nachtclub Lío in Palma, der zwischen dem Paseo Marítimo und der Plaça Gomila liegt.

Wie die Betreiber der Diskothek jetzt bekanntgegeben haben, wird das große Opening am Freitag, 18. April, ab 23.30 Uhr, gefeiert. Zum Auftakt wird die neue Eventreihe „Nostalgia” eingeläutet, der Slogan lautet „Live the Glam”. Künftig soll die Zeitreise in die goldene Diskotheken-Epoche jeden Freitagabend stattfinden. Reservierungen sind unter www.liogroup.com möglich.

„Nostalgia ist nicht nur ein Fest, sondern eine Absichtserklärung”, erklärt Julio Bruno, CEO der Grupo Lío. „Wir möchten, dass die Leute wieder so tanzen wie früher, sich gehen lassen, ohne sich um soziale Medien zu kümmern, sodass der einzige Post der Nacht eine unauslöschliche Erinnerung an ein einzigartiges Erlebnis ist. Der Lío Club Mallorca ist der perfekte Ort, um den Glamour und die Pracht dieses goldenen Zeitalters wieder aufleben zu lassen.”