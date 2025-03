Zelte mitten im Wald: So leben Obdachlose bei Wind und Wetter in Palma

Die Wohnungsnot auf Mallorca weitet sich immer mehr aus. Gestiegene und weiter steigende Preise von Mietwohnungen und höhere Ausgaben für Lebensmittel machen es mittlerweile für nicht wenige Menschen unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ein deutscher Resident (Name der Redaktion bekannt) hat am Mittwoch eine neue Obdachlosensiedlung in Palma de Mallorca entdeckt.

Sie ist am Stadtrand mitten im Wald entstanden. Im Sa-Teulera-Park, der zwischen dem ehemaligen Krankenhaus Son Dureta und der Ringautobahn Via de Cintura liegt, haben Obdachlose ihre Zelte im Grünen aufgeschlagen. Der deutsche Anwohner war auf einem Spaziergang unterwegs und konnte einige Bilder des Lagers aufnehmen. Bei Wind und Wetter leben die Bewohner in Zelten, umgeben von Müll und anderem Unrat. Doch gleichzeitig sind diese Verschläge zu ihrem neuen Zuhause geworden.

Bei Wind und Wetter leben Obdachlose im Waldstück im Sa-Teulera-Park in Palma de Mallorca. Foto: privat

Die provisorischen Unterkünfte beschreibt der Deutsche als eine Mischung zwischen "Hütten" und "Müllgruben". Erstaunt stellt er fest, dass es diese vor einigen Wochen noch nicht gegeben hatte, obwohl er als Anwohner häufig und mehrmals pro Woche in dem Waldstück unterwegs ist. Dass wohnungslose Menschen in Palma de Mallorca nicht nur in Wohnwagen leben, sondern auch in solchen Lagern im Wald, überrasche ihn, sagte der Deutsche gegenüber der Redaktion des Mallorca Magazins.

Auch die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hatte im Februar dieses Jahres über die neuen Obdachlosenlager im Sa-Teulera-Park berichtet. "Man geht mit dem Hund spazieren und findet plötzlich einen Mann, der in einem Zelt schläft. Das ist sehr traurig", sagte ein spanischer Bewohner des angrenzenden Wohnviertels La Vileta im Interview mit der Zeitung.

Vor allem rund um Palma de Mallorca sind in den vergangenen Monaten immer mehr Obdachlosenlager entstanden. Unter anderem gibt es welche an den Gleisen des Soller-Zugs sowie im Sa-Riera-Park. Hier haben die Anwohner jetzt sogar eine Mauer um die provisorischen Behausungen und einen Zementweg errichtet.