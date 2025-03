"Lust auf Mallorca verflogen": Deutscher Promi erhebt schwere Vorwürfe gegen Einheimische

Ex-Bachelor und Reality-TV-Star Sebastian Pannek scheint sich auf Mallorca nicht mehr allzu wohl zu fühlen. Jetzt hat sich der deutsche Prominente und Ferienhausbesitzer mit kritischen Worten auf Instagram geäußert. Auf die Frage, ob er sich gemeinsam mit seiner Familie eine Auswanderung auf die Insel vorstellen könnte, antwortete er: "Ehrlicherweise ist die Lust in den Jahren verflogen." Das liege vor allem an der ablehnenden Haltung der Einheimischen gegenüber Deutschen: "Je länger man hier ist, umso mehr spürt man, wie wenig Bock die auf uns haben."

Mit der Bezeichnung "die" meint der Deutsche offensichtlich Mallorquiner. Das berichtet das Portal "Promiflash" und verwendet dabei sogar das Wort "Alltagsrassismus". Sebastian Pannek teilte bei Instagram zudem seine Erfahrungen und schrieb: "Es wird einem sehr oft klargemacht, am kürzeren Hebel zu sitzen." In welchen Situationen genau dem Ferienhausbesitzer diese schlechten Erlebnisse auf Mallorca wiederfahren sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Sebastian Pannek wurde durch seine Teilnahme an "The Bachelor" im Jahr 2017 bekannt. Seit 2021 besitzt er eine Immobilie auf Mallorca. Gemeinsam mit seiner Frau, Model und Influencerin Angelina Pannek, sowie den drei gemeinsamen Kindern verbringt er viel Zeit auf der Insel. Im vergangenen Herbst hatte der TV-Darsteller auch am Marathon in Palma de Mallorca teilgenommen. Auch aktuell ist die Familie Pannek auf Mallorca, sie verbringt ihre Tage in ihrem Ferienhaus und Zeit am Strand.