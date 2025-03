Vuitton-Handtasche, Luxus-Mantel: Nadals Frau elektrisiert Mallorca-Society mit Wow-Auftritt

Nachdem sie monatelang nicht im Rampenlicht der Medien gestanden hatte, tauchte Mery Perelló am Donnerstagnachmittag anlässlich der Preisverleihung der Rafa-Nadal-Stiftung wieder auf. Die Veranstaltung, bei der Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Gruppen ausgezeichnet wurden, fand in der Finca Son Mir in Palma statt und wurde von dem Ex-Tennisspieler, Vertretern der ausgezeichneten Projekte, Familienmitgliedern und Persönlichkeiten aus dem sozialen und sportlichen Bereich sowie den Teams der Stiftungen von Telefónica und der Unesco besucht.

Es war ein besonderes Ereignis, bei dem Perelló eine wichtige Rolle spielte, da sie die Direktorin der Rafa Nadal Foundation ist. Zu diesem Anlass trug die Geschäftsfrau einen Gesamtlook in hellen Tönen, bestehend aus einem langen Mantel in Ecru, einer Weste mit Reverskragen in Weiß, einem Hemd, ebenfalls in Weiß, und einer Hose mit weitem Bein. An den Füßen trug sie Pumps. Ein neutraler Look, bei dem die Handtasche für einen Farbtupfer sorgte: das Modell GO-14 MM in Braun der Luxusmarke Louis Vuitton.

Die Tasche kann auf der offiziellen Website der Marke in den Farben Weiß, Schwarz, Beige oder Marineblau zu einem Preis von 6200 Euro erworben werden. Nach Angaben der Marke ist sie aus weichem Lammleder gefertigt und weist das für die traditionellen Stiefel des Hauses charakteristische Steppmuster auf. Sie ist mit einem goldglänzenden LV-Twist-Verschluss versehen und kann am oberen Henkel oder an der Hüfte getragen werden.

Die Mallorquinerin trug ihr Haar zu einem glatten Pferdeschwanz und enthüllte ein Paar auffällige Ohrringe mit grauen und granatfarbenen Swarovski-Steinen des Juweliers und Uhrmachers Hernández zum Preis von 149,50 Euro.

Auch Rafa Nadal war einer der Protagonisten dieser Veranstaltung. Bei seiner Ankunft lobte er die Preise und betonte, dass sie eine Möglichkeit seien, die Arbeit anderer Stiftungen anzuerkennen, die „versuchen, durch Sport und Bildung Chancen zu schaffen“. „Diejenigen von uns, die das Glück hatten, ein privilegiertes Leben zu führen, haben die moralische Verpflichtung, den Menschen, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie wir, etwas zurückzugeben“, sagte er. Für diese dritte Ausgabe sind mehr als 250 Bewerbungen von verschiedenen Projekten für die fünf Preise eingegangen. Jede Gewinnerorganisation erhält ein Preisgeld von 15.000 Euro.