Schon 80 Jahre alt! Wo Mallorca-Sänger Jürgen Drews seinen runden Geburtstag feiert

Jahrzehntelang stand Jürgen Drews, der „König von Mallorca”, für ausgelassene Partystimmung und unermüdliche Energie. Am Mittwoch erreichte der Kult-Schlagerstar einen besonderen Meilenstein: Er feierte seinen 80. Geburtstag.

Dies wollte er allerdings nicht auf der Insel tun, sondern laut der österreichischen Boulevardzeitung "Kurier" im berühmten Gasthof Stanglwirt im Dorf Going in Tirol. Für Drews selbst ist der Ehrentag ein kaum fassbares Ereignis: „Ich fühle mich nicht so alt”, sagte er der "Bild"-Zeitung. Der Sänger betrieb viele Jahre lang ein Lokal in Santa Ponça auf Mallorca, wo er auch zeitweise wohnte. Seine Auftritte in Ballermann-Lokalen haben sich vielen Inselfreunden ins Gedächtnis gebrannt.

Durchbruch 1976 mit "Ein Bett im Kornfeld"

Seinen Durchbruch feierte Drews 1976 mit dem Hit „Ein Bett im Kornfeld”, der ihn zur Ikone des deutschen Schlagers machte. Ob auf der Bühne oder auf der Insel – er war immer präsent, immer voller Energie. Doch in den letzten Jahren wurde es ruhiger um ihn. Seinen offiziellen Abschied von der Bühne nahm Drews 2023 in einer großen TV-Show mit Florian Silbereisen.

Nicht nur der Wunsch nach mehr Ruhe, sondern auch gesundheitliche Gründe spielten dabei eine Rolle: Drews leidet an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die seine Mobilität beeinträchtigt. Dennoch zeigt er sich gelassen: „Ich habe keine Schmerzen, nur manchmal bin ich etwas schneller erschöpft.”

Sein langfristiges Ziel hat Jürgen Drews bereits formuliert: „Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, wäre 100 Jahre alt zu werden doch ein schönes Ziel.” Und mit seinem Optimismus stehen die Chancen gar nicht schlecht.