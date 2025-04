Diese Deutsche sprüht seit vielen Jahren auf Mallorca vor Kreativität

Es gibt da diesen Moment, den wohl jeder kennt: Man sitzt auf dem Sofa, starrt in die Luft und denkt sich, dass das Leben doch irgendwie anders laufen könnte. Mehr Glamour, mehr Erfolg, mehr Standing Ovations. Vielleicht sogar ein Buch auf der Bestsellerliste oder ein Vortrag vor tausenden Menschen?

Die meisten Menschen winken in solchen Momenten ab und schauen weiter Netflix. Nicht so Martina Hirschmeier. Die auf Mallorca lebende Moderatorin hat eine Technik entwickelt, die genau diese Tagträume nimmt, mit einem Mikrofon ausstattet und in Realität verwandelt. Sie nennt es das FutureMe-Interview. Und das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: „Ich tue so, als wäre der große Traum bereits wahr geworden – und interviewe meine Klienten dazu, wie es sich anfühlt”, erklärt sie. „Das Gehirn ist ein bisschen dumm. Wenn es etwas oft genug hört, glaubt es daran. Und wenn es daran glaubt, passieren plötzlich verrückte Dinge.”

Martina muss es wissen. Sie ist seit über zehn Jahren in der Medienbranche unterwegs, hat für Formate wie „Das Supertalent” oder „Germany’s Next Topmodel” gearbeitet, eine eigene Produktionsfirma gegründet und irgendwann festgestellt, dass Interviews nicht nur informieren, sondern auch transformieren können. Ihr „FutureMe-Interview” ist eine Mischung aus Wunschverwirklichung, Coaching und einem gehörigen Schuss Reality-TV.

Die Methode funktioniert in vier Schritten: Erst formuliert der Klient einen Wunsch, der aktuell noch unerreichbar erscheint – sei es ein Millionen-Deal, ein Bestseller oder die große Bühnenkarriere. Dann schaltet Hirschmeier in den „Gratulations-Modus” und führt ein Interview, als wäre das Ziel bereits Realität. „Wie fühlt es sich an, wenn du gerade dein Buch in der ‚New York Times‘ siehst?”, fragt sie dann. „Was hat sich in deinem Leben verändert?” Die Antworten darauf – die der Klient sich selbst gibt – werden aufgenommen und anschließend täglich gehört. Klingt ein wenig nach Selbsthypnose? „Ist es auch”, lacht Hirschmeier. „Aber eben in der Stimme, der man am meisten vertraut: der eigenen.”

Für noch mehr Tiefenwirkung setzt sie bei Bedarf eine sogenannte Mindfold-Brille ein – eine undurchsichtige Maske, die das Sehen ausschaltet und das Gehirn in den Theta-Zustand versetzt. „Das ist der Modus, in dem wir besonders empfänglich für neue Gedanken sind”, erklärt sie. „So wie beim Meditieren oder kurz vorm Einschlafen.”

Und weil das Unterbewusstsein bekanntlich unser Leben steuert, kann es nach einigen Tagen mit dieser neuen, eingehämmerten Realität kaum anders, als sie in den Alltag einzufädeln. „Plötzlich ruft ein Immobilienmakler an und hat genau das perfekte Haus, das man sich in seinem FutureMe-Interview beschrieben hat”, erzählt Hirschmeier. „Oder eine große Plattform lädt dich ein, dein Webinar zu hosten – genau das, was du im Interview schon besprochen hast.” Laut ihren Erfahrungen treten diese „magischen” Ereignisse im Schnitt nach 18 Tagen ein. Kein Wunder also, dass ihre Klienten oft völlig baff sind.

Aber warum ausgerechnet ein Interview? „Jeder, der mal interviewt wurde, weiß, wie intensiv das ist”, sagt Hirschmeier. „Man ist emotional drin, man gibt alles. Und genau das braucht es, wenn man sein Unterbewusstsein umprogrammieren will.” Denn die meisten Menschen leben nach Automatismen – von der Art, wie sie ihre Zähne putzen bis zu den immer gleichen Gedanken über ihre Zukunft. „Mit dem FutureMe-Interview schreiben wir dieses Autopilot-Programm neu – auf Erfolg, Glück und Wachstum.”

Ihre Klienten sind dabei keine gewöhnlichen Selbstoptimierer. Unternehmer, Public Speaker, Künstler, KI-Entwickler, Autoren – Menschen, die etwas Neues schaffen wollen, sind von der Methode besonders begeistert. „Das Interview ist wie ein Drehbuch für dein eigenes Leben”, sagt Hirschmeier. „Nur dass du diesmal selbst Regie führst.” Und weil auch das beste Drehbuch am Ende eine gute Inszenierung braucht, bietet sie zusätzlich Personal Branding an: Storytelling, Auftrittstraining, die richtige Kleidung für den perfekten ersten Eindruck. Wer sein FutureMe also nicht nur denken, sondern auch verkörpern will, bekommt das Komplettpaket.

Kritiker könnten jetzt sagen: Klingt nach Wunschdenken mit Mikrofon. Aber wer mit Hirschmeier spricht, merkt schnell, dass sie selbst das beste Beispiel für die Wirksamkeit ihrer Methode ist. Vor sieben Jahren zog sie mit ihrer Tochter nach Mallorca, machte sich als Moderatorin für Events und Hochzeiten einen Namen – und erschuf dann ihre eigene Erfolgsformel. „Das Leben kann sich unfassbar schnell verändern, wenn man es selbst in die Hand nimmt”, sagt sie. „Oder um es mit meinen Klienten zu sagen: Wenn das stimmt, was stimmt dann noch?” Wer sich also gerade fragt, ob er den Job wechseln, ein Buch schreiben oder eine völlig neue Richtung einschlagen soll – vielleicht ist es an der Zeit, sich selbst mal so richtig in die Zukunft zu quatschen.

Anfragen unter

interview@futureme.academy