Nach Schönheits-OP: So sieht Mallorcas Kult-Wirtin Krümel jetzt aus

Nahezu die gesamte Insel bereitet sich in diesen Tagen auf die neue Saison vor. Auch Mallorcas Kult-Wirtin Krümel aus Peguera hat sich für das Season-Opening herausgeputzt und sich vor fünf Wochen einer Schönheitsoperation unterzogen. Voller Stolz zeigt sie dem Mallorca Magazin Fotos von ihrem verjüngten Gesicht: "Ich bin total happy!", kommentiert die 52-Jährige.

Durch den Facelift habe sich ihre Erscheinung geändert, sagt Krümel: "Mein Handy erkennt mich nicht mehr." Die Gesichtserkennung ihres Smartphones streikt seit ein paar Tagen. "Ich komme weder ins Online-Banking noch in andere Apps", sagt die Wirtin mit einem Schmunzeln. Auch brauche sie jetzt keine Filter mehr auf Fotos und Videos zu legen. "Es sind Schmerzen gewesen, ja, aber ich habe es keinen einzigen Tag bereut."

Wirtin Krümel nach ihrer Schönheits-OP auf Mallorca. Foto: privat

Nach der Schönheitsoperation seien die Narben mittlerweile gut verheilt, die selbst auflösenden Fäden seien so gut wie verschwunden und die Partysängerin habe nur noch zwei kleine Blutergüsse im Gesicht. Insgesamt dauere es sechs Monate, bis die Spuren der vierstündigen Operation verblassen, erklärt Krümel, die eigentlich Marion Pfaff heißt. Für den Eingriff war sie im Februar nach Tschechien gereist und hatte sich Nacken, Schläfen und Augenlider straffen lassen. Kostenpunkt: 15.000 Euro.

"Ich bin müde, sehe aber nicht so aus", sagt Krümel. Aktuell sei sie "voll im Stress" wegen der Vorbereitungen zum Saisonstart. Noch wird in ihrem Stadl in Peguera umgebaut und in der Mitarbeiterwohnung renoviert. Ende April geht es dann richtig los: Das große Saison-Opening in der Kultkneipe im Südwesten wird ab Mittwoch, 30. April, gefeiert. Zwei Tage lang werden zahlreiche Stars auflaufen, unter anderem der deutsche Reality-TV-Star Kader Loth und Bachelor Paul Janke, moderiert wird die Veranstaltung von Dschungelcamp-Teilnehmer Jörg Dahlmann. Am zweiten Tag wird eine Schlagernacht ausgerichtet.