TV-Tipp: Zwei Folgen der Kultserie "Mallorca-Files" bei ZDF Neo

Von einem ungleichen Duo handelt die britische Polizei-Drama-Serie „The Mallorca Files” (Deutsch: „Die Mallorca-Akten”), von der zwei Folgen am Freitagabend, 4. April, auf ZDFneo ausgestrahlt werden.

Die Geschichten drehen sich um eine walisische Kommissarin, Miranda Blake, und einen deutschen Kommissar, Max Winter, die Krimifälle auf der Insel lösen. Die gegensätzlichen Charaktere müssen zusammenarbeiten, um die Polizei von Palma bei deren Ermittlungen zu unterstützen.

In der ersten der beiden Folgen, „Reise ins Nichts”, befindet sich Miranda widerstrebend in einer einjährigen Auszeit. Die Workaholic kann nicht anders als sich wieder in Arbeit zu stürzen, als ein Körper auf dem Wasser vor einem reinen Frauen-Retreat auf der Insel gefunden wird. Miranda nimmt an dem Retreat teil unter dem Anschein, dort Urlaub zu machen, aber verbringt dort ihre Zeit mit Nachforschungen über den Tod. Im Verlauf bringt sie sich in tödliche Gefahr. Ihr Kompagnon Max und Kommissar Mancuso aus Barcelona, der die Polizei in Palma unterstützt, eilen auf die Insel, um Miranda zu retten.

„Der Feind in dir”, die zweite Folge, handelt von Max’ und Mirandas Nachforschungen über das Verschwinden einer Journalistin, an dessen Ende sie eine Verschwörung aufdecken, die einen Film-Star umbringen will. Das Ganze geschieht bei einer Klimakonferenz, die auf dem Luxus-Anwesen eines Industriellen abgehalten wird, der sich zum Öko-Aktivisten wandelte. Max und Miranda haben den größten Streit seit dem aufgehitzten Beginn ihrer Zusammenarbeit, bis eine todesnahe Erfahrung den beiden zeigt, wie viel sie einander bedeuten.