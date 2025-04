1000 Kilometer zum Ballermann: Deutsche Partyband fährt auf Rennrädern nach Mallorca

Mit dem Flugzeug nach Mallorca zu reisen, wäre zu einfach. Stattdessen schwingt sich die bayerische Partyband Dorfrocker aufs Fahrrad und fährt bis an die Playa de Palma. Innerhalb von einer Woche wollen die Brüder Philipp, Markus und Tobias Thomann vom Schwarzwald nahe Freiburg aus bis Toulon in Südfrankreich radeln. Von dort aus geht es mit der Fähre auf die Insel. Ihre Tour beginnt am Sonntag, 13. April. Pünktlich anzukommen ist Pflicht, denn ab Montag, 25. April, wird die Band einige Konzerte am Ballermann spielen.