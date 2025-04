Wirbel um Bikini-Fotos von Spanien-Prinzessin Leonor

Fotos von Spaniens Prinzessin Leonor, die einen Tag am Strand in Uruguay genießt, sind um die Welt gegangen. Die Tochter des spanischen Königspaares nutzte einen freien Tag in der Hauptstadt Montevideo, um mit ihren Kameraden vom Ausbildungsschiff Juan Sebastián Elcano zu schwimmen und in einer Strandbar zu essen.

Dieser Ausflug wurde von einem Fotografen festgehalten und zum Ärger des Königshauses am Mittwoch exklusiv von einer Zeitschrift namens "Diez Minutos" veröffentlicht. Auf den Bildern, die am 6. März aufgenommen wurden, ist die Prinzessin von Asturien in La Mulata zu sehen, einem Sandstrand, der eine halbe Stunde von dem Hotel entfernt liegt, in dem sie wohnte.

Leonor ist auf dem Schulschiff schon seit Monaten unterwegs. In Punta Arenas (Chile) waren ebenfalls Fotos von ihr gemacht geworden, dort in einem Einkaufszentrum. Der Hof in Madrid zeigte sich darüber äußerst verschnupft.

In Uruguay trug die Prinzessin nun den perfekten Look für einen Tag am Strand auch auf Mallorca. Der fragliche Bikini ist von Bohodot, einer relativ jungen Marke, die 2012 aus dem Zusammenschluss einer katalanischen Mutter und Tochter, Peque und Cris, hervorgegangen ist. Mit einer zu 100 Prozent lokalen Produktion, mit spanischen Werkstätten und Lieferanten, setzt man sich dort für nachhaltige Stoffe und Materialien ein.

Preise im überschaubaren Bereich

Leonor entschied sich für das Modell Alegria, das einen Mini-Blumenprint in Grün-, Rosa-, Orange- und Gelbtönen aufweist. Die junge Frau trug die Neckholder-Variante des Oberteils, das einen kleinen goldenen Reif am Ausschnitt hat und 44 Euro kostet. Und für den Slip wählte sie die brasilianische Variante mit zwei dicken Trägern an den Seiten, die 33 Euro kostet. Das komplette Outfit ist für 77 Euro erhältlich, aber die Marke bietet die Möglichkeit eines Rabatts, wenn man sich für ihren Newsletter anmeldet, wodurch der Preis auf 69,3 Euro sinkt.

Wow-Auftritt auch voriges Jahr auf Mallorca

Mit ihrer Wahl bestätigte die zukünftige Königin von Spanien ihre Leidenschaft für Blumen. Bereits im letzten Sommer konnte man die Prinzessin von Asturien in den Straßen von Palma in einem trägerlosen Oberteil mit Blumendruck von Subdued sehen. Bei den Accessoires vertraute die Tochter von Felipe VI. ebenfalls auf Bohodot, und zwar mit der Sonnenbrille Amber: Dieses Modell hat einen quadratischen Rahmen, der Schildpatt in Braun- und Schwarztönen simuliert, und kostet 65 Euro.

Für ihre Füße wählte sie damals eine einfache und bequeme Variante: die Havaianas Slim Flip-Flops zum Preis von 29,99 Euro. Die Marke, die für ihre Sommerschuhe bekannt ist, wird aus Materialien hergestellt, die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit garantieren. Sie sind in vielen leuchtenden Farben erhältlich, aber die Prinzessin entschied sich für Schwarz, um die Flip-Flops mit all ihren Outfits kombinieren zu können. Die von Diez Minutos veröffentlichten Fotos zeigen, dass die Prinzessin in ihrem Alltag auf bequeme und vielseitige Stücke setzt, ein persönlicher Stil, der weit von dem entfernt ist, den sie normalerweise bei offiziellen Anlässen trägt.