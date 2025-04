Tipp für Hobby-Detektive: Erstes Krimi-Dinner findet auf Mallorca statt

Die Szene könnte direkt aus einem Agatha-Christie-Roman stammen: Eine exklusive Weinverkostung, illustre Gäste und mitten im Genuss eines angeblich verjüngenden Tropfens bricht Gastgeber Rico Reich tot zusammen. War es ein Herzinfarkt? Oder doch Mord?

Willkommen beim ersten „Crime & Wine”-Krimi-Dinner auf Mallorca, wo die Teilnehmer nicht nur speisen, sondern auch intrigieren, beschuldigen und sich gegenseitig aus der Reserve locken. Und das Ganze natürlich nur im allerfeinsten Kreis: Gerade mal 36 auserwählte Hobby-Detektive dürfen an sechs Tischen ihre Ermittlungen aufnehmen – elitäres Misstrauen inklusive.

Carsten Siemann und Anja Ehrke, zwei deutsche Eventplaner mit einem Gespür für geselliges Chaos, bringen das Konzept des interaktiven Krimi-Dinners auf die Insel. „Ich stamme ursprünglich aus Düsseldorf, war dort in der Immobilienbranche tätig, aber das hat mich irgendwann nicht mehr angemacht”, gesteht Siemann. Heute steckt er lieber Menschen in Mörderrollen, statt ihnen Eigentumswohnungen anzudrehen. Seine Brötchen verdient der Deutsche jedoch mit seiner Incoming-Agentur, die Firmenevents und Incentive-Reisen auf der Insel organisiert.

„Krimidinner ist mehr als ein geselliger Spielabend, es ist auch eine Art Networking-Event, um neue interessante Leute auf der Insel kennenzulernen.” Den zündenden Einfall hatten die beiden bei einem Krimi-Spielabend mit Freunden. „Als ich die Location sah, wusste ich sofort: Das ist der perfekte Ort für unser Event.”

Der Krimi ist selbst geschrieben und feiert alle Mallorca-Klischees, die nicht bei drei in der Altpapiertonne sind: Der reiche Bodega-Besitzer hat mit „Pink Lady” einen Wein entwickelt, der angeblich Falten glättet, Zellen regeneriert und das Leben auf hundert Jahre verlängert. Doch kaum ist das erste Glas geleert, sackt Rico Reich zusammen. Verdächtige? Eine mondäne Witwe, ein schneidiges Golf-Ass, ein exzentrischer Rockstar, ein dubioser Clubbesitzer, eine neugierige Journalistin und ein zwielichtiger Schönheitschirurg. Die Teilnehmer übernehmen nicht nur Rollen, sondern werden selbst zu Ermittlern. „Mitmachen statt Zuschauen” ist die Devise. Wer sich nur für die Tapas interessiert, sollte sich also zumindest ein halbwegs glaubwürdiges Alibi zulegen.

Verkleidungen sind kein Muss aber erwünscht – wer wollte nicht schon immer als dekadente Erbin oder zwielichtiger Investmentbanker in einem Krimi mitmischen? Der Abend ist in zwei Spielrunden aufgeteilt, mit einer kurzen Pause, um kalte und warme Tapas zu genießen. Getränke sind exklusive. „Der Preis von 89 Euro ist nicht billig, aber man bekommt dafür ein außergewöhnliches Erlebnis geboten”, verspricht Siemann. „Ganz ehrlich: Viel bleibt von dem Geld nicht bei uns hängen. Wir machen das erst einmal zum Spaß.” Ein Satz, der beruhigt – denn wer weiß, ob die Veranstalter sonst nicht selbst im Verdächtigenkreis auftauchen würden?

Sollte sich das Format bewähren, könnte es regelmäßig stattfinden. Wer also schon immer mal ein Mordkomplott aufklären wollte, ohne sich strafbar zu machen, kann am 11. April zur Premiere erscheinen. Doch Vorsicht: In der Bodega von „Château Vino de la Isla” ist niemand sicher – nicht einmal das Weinglas neben einem.

„Krimidinner” am 11. April im Château Vino de la Isla

in Algaida. Preis: 89 Euro.

Einlass ab 19.30 Uhr.

Ende gegen 22 Uhr.

Info und Ticketverkauf unter krimidinner-mallorca.com