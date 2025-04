Nach Traumhochzeit auf Mallorca: Schumacher-Tochter bringt erstes Baby zur Welt

Die älteste Tochter des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, Gina Schumacher, ist zum erstem Mal Mutter geworden. Das gab die 28-Jährige bei Instagram bekannt und schrieb dazu: "Unsere Herzen sind voller denn je", um ihre frischgeborene Tochter Millie zu präsentieren. Geboren wurde die Kleine am 29. März. Damit ist Michael Schumacher zum ersten Mal Opa geworden. Die Hochzeit seiner Tochter hatte im September vergangenen Jahres auf Mallorca stattgefunden.

Gefeiert wurde die Hochzeit mit einer privaten Zeremonie in der familieneigenen Villa der Familie Schumacher. Tochter Gina hatte ihren Verlobten Iain Bethke geheiratet. Das Insel-Anwesen in der Nähe von Andratx im Südwesten ist seit 2018 ein ganz besonderer Rückzugsort der Schumachers. Hier hat die Familie des Formel-1-Weltmeisters wiederholt Weihnachten verbracht und auch die Geburtstage des Rennfahrers gefeiert. Das hatten in der Vergangenheit deutsche Medien, wie etwa die "Bunte", berichtet.

Die 28-jährige Gina Schumacher und Iain Bethke sollen sich vor Jahren auf einer Reitanlage im baden-württembergischen Bergwangen kennengelernt haben. Medienberichten zufolge zogen die beiden Profireiter später gemeinsam in die Schweiz und leben seit Ende 2022 auf der Ranch der Familie Schumacher in Texas. Nach der Hochzeit nahm sie den Namen Gina-Maria Bethke an. Im Jahr 2019 wurde Gina Europameisterin im Reining, einer Disziplin des Westernreitens.