Anwohner laufen Sturm: Obdachlose bevölkern Touri-Attraktion auf Mallorca

Die Markthalle Mercat del Olivar in Palma de Mallorca ist eine Touristenattraktion, umliegend siedeln sich immer mehr Obdachlose an. | Martin Ansorge

Mitten in der Altstadt von Palma de Mallorca laufen Anwohner Sturm gegen Obdachlose. Rund um die beliebte Markthalle Mercat de l’Olivar sind in den vergangenen Monaten Baracken und Lager entstanden. Nun fallen deren Bewohner durch ihr schlechtes Benehmen auf, wie Anwohner des Viertels im Interview mit der Tageszeitung "Diario de Mallorca" erzählt haben. "Sie koten bereits mitten am Tag auf den Platz", heißt es in dem Artikel.