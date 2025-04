"Jens wäre mächtig stolz": Danni Büchner ziert das neue Playboy-Cover

Die deutsche Mallorca-Residentin und "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner hat sich für die deutsche Ausgabe des Lifestyle-Magazins Playboy ablichten lassen. Die 47-Jährige ziert das Cover der neuesten Ausgabe, wie am Dienstagabend bekannt geworden ist. Auf dem Titelfoto zeigt sie sich – in bekannter Playboy-Manier – oben ohne samt rosa Dessous. Die Printausgabe des Magazins liegt ab Donnerstag, 10. April, am Kiosk und ist jetzt schon online erhältlich. Eine kleine Bildergalerie ist auch für Nicht-Abonennten jetzt schon freigeschaltet.

Auf Social Media ist indes eine entschärfte Variante der Bilder veröffentlicht worden. Auf diesen sieht man die fünffache Mutter in einem schwarzen Bikini am Strand posieren. Das Shooting hat allerdings nicht auf Mallorca, sondern auf der Kanareninsel Fuerteventura stattgefunden. "Ich habe mich verändert, ich habe abgenommen und mit Sport angefangen", erzählt der Reality-TV-Star von den Aufnahmen in einem Video bei Instagram. Insgeheim habe sich Danni Büchner schon immer gewünscht, dass der Playboy auf sie aufmerksam wird.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Playboy Deutschland (@playboygermany)

Gleichzeitig gibt sich Danni Büchner feministisch und appelliert an ihre weiblichen Fans: "Ich will mit diesem Cover nämlich zeigen, dass man auch als Mama mit 47 Jahren sexy sein kann und darf. Beim Shooting habe ich alle negativen Gedanken zur Seite geschoben und mir gedacht: Das ist jetzt deine Chance. Zeig, wie du wirklich bist. Zeig, dass du zwar eine Mutter bist, aber auch eine Frau sein kannst."

Auf die Frage, was ihr verstorbener Mann Jens Büchner von den Nacktfotos halten würde, antwortet die Mallorca-Residentin: "Jens würde die Playboy-Fotos feiern. Er wäre mächtig stolz, würde alle Hefte aufkaufen und die Bilder jedem zeigen." Weiter sagt die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin im Interview mit dem deutschen Playboy: "Ich habe in den letzten Jahren gelernt, an mich und an das, was ich kann und was ich leiste, zu glauben. Und ich möchte allen anderen damit zeigen, dass man – egal, wie sehr man an sich zweifelt – alles erreichen kann, wenn man an sich arbeitet."

Auf Instagram lesen sich unter dem Beitrag zahlreiche Gratulations-Kommentare, wie etwa von Lilly Becker, er Ex-Frau von Boris Becker, aber auch von Fans und Followern. Auch kritische Stimmen finden sich auf Instagram, die zahlreiche Filter auf den Fotos und Videos vermuten.

Daniela "Danni" Büchner lebt seit rund zehn Jahren im Osten Mallorcas. 2017 heiratete sie den Schlagersänger Jens Büchner, ein Jahr zuvor hatte das Paar Zwillinge bekommen. Aus erster Ehe hat Danni Büchner drei weitere Kinder. In den vergangenen Jahren war sie in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen, aktuell ist sie bei Big Brother aufgetreten. Ihr Mann Jens Büchner war 2018 in Palma de Mallorca an Lungenkrebs verstorben.