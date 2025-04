Im Privatjet eingeschwebt: Schweizer Ex-Tennis-Superstar Roger Federer auf Mallorca gesichtet

Überraschender Besuch im Mallorca Country Club in Santa Ponça: Der berühmte Schweizer Ex-Tennisstar Roger Federer ließ sich dort am Dienstag perfekt gestylt in weißer Hose und weißem T-Shirt blicken. Der Schweizer war in einem Privatjet auf Mallorca eingeschwebt und macht beim Show-Event einer Schuhmarke mit, von der er 49 Prozent der Aktien besitzt.

Federer hatte während seiner langen Karriere 20 Grand-Slam-Turniere gewonnen und galt jahrelang neben Novak Djokovic als der härteste Gegner des Mallorca-Stars Rafa Nadal. Club-Manager Edwin Weindorfer und der ehemalige Trainer des englischen Liverpool-Fußballclubs in Liverpool, Jürgen Klopp, ließen es sich nicht nehmen, Federer bei dem Event zu begrüßen.

Federer ist eingefleischter Mallorca-Fan Der Ex-Sportler gilt als eingefleischter Mallorca-Fan. Immer mal wieder lässt er sich einfliegen, als einer seiner Lieblingsplätze gilt ein Beachclub in Illetes, wo er wiederholt als Schwimmer im Wasser gesichtet worden war. Federer ist der erste Spieler, der dreimal drei Grand-Slam-Titel in einer Saison gewann (2004, 2006 und 2007). Er ist einer von acht Spielern, die im Laufe ihrer Karriere alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen haben. Mit acht Einzeltiteln ist er der Rekordsieger der Wimbledon Championships. Er gewann sechsmal die Australian Open und fünfmal die US Open sowie einmal die French Open. Er siegte sechsmal bei den ATP Finals, gewann 28 Masters-Turniere und ist mit 24 Titeln Rekordsieger der ATP-Tour-500-Serie.