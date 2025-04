Live-Schlagermusik und Sangria beim Re-Opening: Gecko-Cocktailbar in Cala Millor macht an neuem Standort auf

Alex Engel, Maria Ryka, Stefan Micha, Jürgen Peter, Desiree Hansen, Joe Verbeek und Miikaa … Fans von Schlagermusik im Osten von Mallorca kommen beim Saison-Opening der Gecko Cocktailbar am Samstag, 12. April (ab 18 Uhr) voll auf ihre Kosten. Denn das bei deutschen Residenten und Urlaubern beliebte Lokal feiert am kommenden Wochenende seine Wiedereröffnung am neuen Standort in Cala Millor.

Bei der Eröffnungs-Sause wird den Gästen so einiges geboten. (Foto: Instagram @geckococktailbar)

Die Betreiberin Jessica Lockmann sagte gegenüber MM: "Vorher waren wir in Räumlichkeiten untergebracht, die einer Garage ähnelten. Jetzt hingegen passen zwischen 150 und 200 Leute in die Bar rein." Vor drei Jahren hatte die Gastronomin aus Wattenscheid bei Bochum die Gecko-Bar mit ihrem Mann, Markus Heeper, aus dem Boden gestampft. Nachdem die Bar in der vergangenen Zeit gut gelaufen war, war es nun Zeit für eine räumliche Expansion.

So sah das Lokal an seinem früheren Standort im Osten Mallorcas aus. (Foto: privat)

"Wir sehen uns nicht als Konkurrenz hier zum Ballermann. Bei uns wird für Jung und Alt eine bunte Mischung aus Schlagerparty und Popmusik geboten. Auch die Preise sind bei uns moderat, eine Sangria kostet 5,90 Euro und das Bier ist günstig".

Das Maskottchen der Gecko-Cocktailbar weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit "Kermit", dem Frosch, auf. (Foto Instagram @geckococktailbar)

Die Einrichtungs- und Umbauarbeiten in dem neuen Lokal waren Lockmann zufolge ziemlich aufwendig, wobei auch ein neuer Tresen in der Bar installiert wurde. "Zuvor war in der Location eine Bar untergebracht, die sich in keinem schönen Zustand mehr befunden hat. Wir haben daher intensiv mit Freunden und Familie sieben Wochen lang renoviert, gestrichen und tapeziert. Der Tresen wurde abgeschliffen und aus der vorhandenen Dekoration haben wir die neue Gecko-Bar herausgearbeitet."

Das Lokal wird von Jessica Lockmann und Markus Heeper aus dem Ruhrpott geführt. (Foto: privat)

Das Maskottchen der Gecko-Cocktailbar ist übrigens ein grüner Frosch, der "Kermit", der Hauptfigur der "Muppet-Show", verblüffend ähnlich sieht. Das Lokal wird in der neuen Saison von Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr am neuen Standort (Carrer del Baladres, 12 in Sa Coma) geöffnet haben.