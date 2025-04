Mallorca-Video von Heino mit Erotikstar Micaela Schäfer im Bikini sorgt in sozialen Medien für Aufruhr

Seine 86 Jahre halten den Musiker Heino nicht davon ab, auf Mallorca mit seiner Musik noch einmal richtig Gas zu geben. Erst kürzlich postete der Schlager-Altmeister von sich ein pikantes Reel auf Social-Media, in dem auch Erotiksternchen Micaela Schäfer zu sehen ist. Dabei räkelt sich die 41-Jährige in einem hauchdünnen Bikini bekleidet in einem Planschbecken auf dem Dach eines Hotels, wobei im Hintergrund eine Stadt auf Mallorca zu sehen ist.

Es handelt sich dabei um Aufnahmen zum Videodreh des Songs "Ein Gläschen am Morgen…", die auf Instagram von Usern stark kommentiert wurden. Für den Dreh wurde auch der Influencer und Tiktok-Star Streichbruder (17) engagiert, der mit seinen inzwischen legendären Backflips viral für Furore sorgte. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HEINO (@heino.offiziell) Gegenüber deutschen Medien erklärte Micaela Schäfer, wie es zu der ungewöhnlichen Zusammenarbeit mit Heino kam und sagte der "AZ": "Ich kenne Heinos Manager schon länger. Er kam vor einiger Zeit auf mich zu, und fragte mich, ob ich bei diesem besonderen Song-Projekt mitwirken will." Ähnliche Nachrichten Diese junge Frau aus einer kleinen deutschen Stadt hat es zum Playboy-Shooting auf Mallorca geschafft Für das Erotikmodel sei es eine große Ehre, in dem Musikvideo, das am Freitag, 11. April, auf allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht werden soll, mitzuwirken. Ferner sagte die Ex-GNTM-Kanditdatin: "Er ist trotz seines riesigen Erfolgs ein sehr bodenständiger Mensch geblieben. Wir haben uns bestens verstanden. Mit ihm zu arbeiten, hat wirklich viel Freude gemacht. Und schön ist auch, dass er einfach jeden Spaß mitmacht". Micaela Schäfer weiß sich bei Events auf dem roten Teppich auf Mallorca immer wieder in Szene zu setzen, wie etwa hier beim Opening der MK Arena am Ballermann. (Foto: DS) Heino, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt, ist im Laufe der Jahrzehnte durch Volkslieder wie "Blau blüht der Enzian" und "Schwarzbraun ist die Haselnuss" mit seiner Musik erfolgreich geworden. In seinem neuen Hit ist jedoch die subtile Botschaft herauszuhören, dass Alkohol am Morgen Kummer und Sorgen vertreibe. Die Verherrlichung von Alkohol ist in der Volks- und Schlagermusik-Szene nichts Neues. Die in Leipzig geborene Micaela Schäfer hat sich nach ihrer Teilnahme bei "Germanys Next Topmodel" im Jahr 2006 vom schüchternen Mädchen zum selbstbewussten Erotik-Model und zur Werbefigur gemausert. Sie schmückte die Cover bekannter Magazine wie dem "Playboy", "Men’s Health" und "FHM" und erhielt die Auszeichnung als "Bestes Erotikmodel". Darüber hinaus arbeitet Schäfer als Djane und ist bei Events auf Mallorca oftmals auf dem roten Teppich zu sehen.