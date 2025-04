"Goodbye Deutschland" auf Mallorca: Heftiger Zoff zwischen den TV-Auswanderern Andreas Robens und Deniz Gülpen!

Heftiger Zoff bei "Goodbye Deutschland – die Auswanderer"! Zwischen der Mallorca-Residentin Deniz Gülpen und den Fitness-Unternehmern Caro und Andreas Robens kam es vor laufender Kamera beim Dreh zur neuen Folge zu einem handfesten Streit. Inhaltlich ging es um ein neues Date, das die 55-jährige Single-Mama Deniz nach ihrer Trennung von Ex-Partner Sascha Winkels in Aussicht hatte. Um sich dafür körperlich in Bestform zu bringen, wollte Gülpen im Fitnessstudio Irongym in Arenal an den Hanteln arbeiten – die Einrichtung wird von den Robens betrieben.

Dabei kam es jedoch zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Deniz Gülpen und den beiden Bodybuildern Andreas und Caro Robens. Bei Gülpen flossen daraufhin die Tränen. Gegenüber MM sagte sie: "Diese Situation war nicht gestellt. Könnte ich so gut schauspielern, wäre ich in Hollywood gelandet." Auslöser des Konflikts war die Trennung von Sascha Winkels. Andreas Robens warf der Gastronomin vor, in dieser Sache nicht fair gehandelt zu haben. "Ich fand das alles übertrieben und hätte mich auch nicht in der Öffentlichkeit so benommen", sagte Robens in der Folge.

"Das geht alles überhaupt nicht. Ich fand das alles unter aller Sau, und mir tut er (Sascha Winkels) einfach nur leid", ergänzte der 58-jährige Muskelmann. "Ich halte überhaupt nichts von dir", lauteten seine abschließenden Worte, bevor er sich nach der Diskussion mit Deniz Gülpen einfach umdrehte und davonlief. Gülpen wehrte sich, reagierte ebenfalls emotional und begann zu schluchzen. "Wenn Andreas so eine vorgefertigte Meinung hat, können wir das an der Stelle auch abbrechen. Er kennt unser Privatleben nicht, und ich habe sehr viel durchgemacht."

Lief bei der Trennung von Sascha Winkels alles fair ab?

Ob es nach dem Streit doch noch zu einer Aussöhnung und einem versöhnlichen Ende zwischen den Parteien kommt, zeigt sich an diesem Freitagabend um 20.15 Uhr auf Vox. Der Hintergrund: Im November 2024 wurde bekannt, dass sich Deniz Gülpen und Sascha Winkels getrennt haben. Die beiden Auswanderer waren im Frühjahr 2020 mit großen Plänen auf die Baleareninsel gezogen. Neben der Eröffnung ihres Restaurants "Up Up" an der Playa de Palma wollten sie auch eine Videoproduktionsfirma aufbauen. Doch trotz aller gemeinsamen Erlebnisse und familiären Bindungen – zu der Patchworkfamilie gehörte auch Deniz’ Tochter Kiana – mussten sie erkennen: Ein Happy End war ihnen nicht vergönnt.