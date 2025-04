"Hals plötzlich geschwollen": Bekannter TV-Auswanderer in Intensivstation auf Mallorca eingeliefert

"Es scheint einfach nicht aufzuhören", sagt Kathrin Mermi-Schmelz mit einer Stimme, die vor Verzweiflung zittert. Sie beschreibt die anhaltend schwierige gesundheitliche Lage ihres Mannes Thommy. Der bekannte "Goodbye Deutschland"-Auswanderer steht nach einer schweren Operation erneut vor einer großen Herausforderung: Vor kurzer Zeit wurde ihm ein Teil des Lungenflügels entfernt.

Am Ende der Woche wandte sich Kathrin über Instagram an ihre Follower, um besorgniserregende Neuigkeiten zu teilen. "Wir mussten Thommy heute wieder ins Krankenhaus bringen, direkt in die Notaufnahme", erklärt die sichtlich erschütterte Auswanderin. "Er hat plötzlich einen stark geschwollenen Hals und eine auffällig geschwollene Brust. Es sieht wirklich beängstigend aus." Die Ärzte an der Uniklinik Son Espases in Palma sind bereits dabei, die Ursache für den plötzlichen Rückschlag in seinem Gesundheitszustand zu ermitteln.

Kurz darauf meldete sich Thommy selbst aus der Intensivstation – und zwar ebenfalls mit einem Video auf Instagram. In dem emotionalen Clip zeigt er sich mit stark geschwollenem Gesicht und sagt mit einem Lächeln: "Es ist alles geschwollen, ich sehe aus wie Quasimodo." Trotz der erschreckenden Umstände bringt der 53-Jährige seine Fans mit Humor zum Lächeln.

In den sozialen Medien erhält das Mallorca-Paar zahlreiche Zeichen der Anteilnahme. Viele Fans und Freunde senden ihre besten Wünsche und ermutigen die Familie in dieser schweren Zeit. Auch Peggy Jerofke, bekannt aus der VOX-Doku-Soap, lässt es sich nicht nehmen, einen Kommentar zu hinterlassen: "Alles Gute."

Die Follower drücken ihr Mitgefühl aus und wünschen dem ehemaligen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer eine schnelle Genesung. Selbst das "Goodbye Deutschland"-Team schickt auf Instagram liebevolle Worte: "Wir senden dir viel Kraft und hoffen auf eine schnelle Besserung! Du schaffst das, Thommy."

Für Thommy Schmelz, der gemeinsam mit seiner Frau Kathrin 2017 nach Mallorca auswanderte, ist dies leider nicht der erste gesundheitliche Rückschlag. Bereits im Januar musste er nach einem schweren Infekt in ein Krankenhaus auf der Insel eingeliefert werden. Damals hatte sein Körper Schwierigkeiten, lebenswichtige Medikamente zu verarbeiten.