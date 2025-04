Jan Hofer, Alex Jolig und Jana Azizi: Diese deutschen Insel-Promis waren beim Pre-Opening der Motorworld auf Mallorca dabei

Viele PS, edle Karossen, Sekt, Häppchen und ein Hauch von Glamour auf Mallorca: Diese exklusive Mischung wurde den deutschsprachigen Insel-Promis am Freitagabend bei der Eröffnung der neuen Motorworld geboten. Bei dem Pre-Opening der neuen PS-Pilgerstätte auf der Baleareninsel ,waren rund 1000 geladene Gäste zu einer feierlichen Gala geladen.

Neben einem mit Graffiti-Art dekorierten Bentley posieren Ex-TV-Moderatorin Jana Azizi und Pop-Art-Künstler Dennis Klapschus. (Foto: Uwe Erensmann @uepress)

So haben sich die Reality-Stars und Immobilienmakler Britt und Alex Jolig, der Schauspieler Martin Semmelrogge, Manager Peter Olsson, Promi-Makler Marcel Remus und die frühere RTL-Moderatorin Jana Azizi nicht nehmen lassen, bei dem exklusiven Event mit dabei zu sein. Auch Boxengassen-Legende Kai Ebel, der ehemalige Automobilrennfahrer Christian Abt und das Playmate des Jahrhunderts, Gitta Saxx, ließen sich vor so mancher Limousine ablichten.

Christian Abt in seinem Element: Der frühere Rennfahrer nimmt bequem in einem PS-starken Porsche-Sportwagen Platz. (Foto: @uepress)

Die Ballermann-Sängerin und Influencerin Nora Lob ließ sich mit viel halbnackter Haut in so manchem flotten Porsche und in einer heißen Pose, bei der sie sich auf einem Oldtimer-Motorrad räkelte, fotografieren. Auch der deutsche Immobilienmogul Matthias Kühn war mit seiner Gattin, der spanischen Schauspielerin Norma Duval, vor Ort.

Schlichte Eleganz: Britt und Alex Jolig posieren vor einer weißen Mercedes-Limousine. (Foto: Kay Kirchwitz @starpress)

Ex-Mister Tagesschau Jan Hofer und seine Frau Phong Lan schienen besonders an einem VW-Bus Gefallen zu finden, der mit seiner Dekoration an die Hippie-Zeit der 70-er Jahre erinnerte. Eine besondere Augenweide war auch ein mit Popart verzierter Bentley des Graffiti-Künstlers Dennis Klapschus.

Schauspieler Martin Semmelrogge in einem schicken Oldtimer. (Foto: @starpress)

Von spanischer Seite waren wichtige Gäste zugegen, wobei an dieser Stelle die Chefin des Verlags Carmen Serra, und der CEO, Pedro Rullán, mit der Caeb-Chefin Carmen Planas zu nennen wären.

Der deutsche Immobilien-Mogul Matthias Kühn und seine Norma Duval ließen sich das Glamour-Event nicht entgehen. (Foto: @starpress)

Am ersten offiziellen Tag der Eröffnung, dem Samstag, 12. April, konnte das "gewöhnliche Fußvolk" neben Supercars, Hypercars, seltenen Klassikern, edlen Motorrädern auch so manchen Promi sichten. So in etwa sah man den US-Sänger Marc Terenzi, der sein neues Eis-Dielenprojekt vorstellte.