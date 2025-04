Laden-Fusion, Modenschau, Currywurst: So startet TV-Auswanderin Jenny Delüx in die neue Mallorca-Saison

Auch im Osten von Mallorca stehen Gastronomen und Ladenbetreiber in den Startlöchern für die neue Saison, die traditionell rund um Ostern beginnt. So auch bei TV-Auswanderin Jenny Delüx und ihrem Mann Achim Thiesen. "Unser Opening der Jenny-Delüx-Boutique, das jedes Jahr am Ostersamstag stattfindet, fällt dieses Jahr auf den 19. April", so die Lokalbetreiberin.

Für die Gäste wird am kommenden Samstag einiges geboten, wie die 38-Jährige gegenüber dem Mallorca Magazin verriet: "Es wird einen kleinen Sektausschank geben, und die Designerin Steffi Mersch wird ihre Handtaschen präsentieren. Darüber hinaus gibt es in meinem Laden (Carrer de Binicanella 6, 07560 Cala Millor) Live-Musik, und auch eine Modenschau wird stattfinden."

Deutsches Schnitzel mit Jägersoße, Pommes Frites und einem spanischen Mahou-Bier bekommt man im "Happy Schnitzel" gereicht. (Foto: @happy_schnitzel_calamillor)

In der neuen Mallorca-Saison 2025 gibt es vor allem eine große Veränderung, wie Jenny Delüx, die mit bürgerlichem Namen Jenny Thiesen heißt, erklärt: "Der Barfuß-Shop von Achim ist bei mir eingezogen – das heißt, wir haben jetzt Schuhe und Kleidung in einem Laden, so wie auch schon in unserem Geschäft in Artà." Ihr Restaurant "Happy Schnitzel" sei indes bereits seit Anfang April geöffnet, so die aus Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt) stammende Unternehmerin.

Im "Happy Schnitzel" gibt es deutsche Hausmannskost

Das "Happy Schnitzel" eröffnete im Oktober 2023 in der Carrer de Binicanella in Cala Millor und lockte dabei sogar ein TV-Kamerateam an. In dem bei deutschen Touristen beliebten Urlaubsort bietet das Lokal herzhafte deutsche Hausmannskost. Die Speisekarte umfasst unter anderem eine Currywurst mit hausgemachter Soße und Pommes für 8 Euro. Ein großes Holzfäller- oder Madagaskarschnitzel mit Beilage kostet 18,90 Euro – die Preise auf Mallorca bleiben damit weiterhin im vertretbaren Rahmen. Auch Vegetarier kommen dank der großen Salattheke im "Happy Schnitzel" voll auf ihre Kosten.

Eine TV-Auswanderin mit Geschichte

Die aus "Goodbye Deutschland" bekannte TV-Auswanderin Jenny Delüx, die damals noch Jennifer Matthias hieß, wanderte 2010 im Alter von 23 Jahren gemeinsam mit Jens Büchner und dem gemeinsamen Sohn nach Mallorca aus. Das Paar trennte sich 2014. Jens Büchner verstarb später an den Folgen einer Krebserkrankung. Seit 2021 ist Jenny mit dem 61-jährigen Auswanderer Achim Thiesen liiert. Im Oktober 2022 gaben sich die beiden das Jawort.