Heiße Tanzschritte auf idyllischer Finca-Terrasse: So hält sich Evelyn Burdecki auf Mallorca fit

Evelyn Burdecki hat im Reality-TV Karriere gemacht, und ist immer wieder auch bei Mallorca-Events auf dem roten Teppich zu sehen. Doch die Sonneninsel dient der 36-jährigen Influencerin mit polnischen Wurzeln auch dazu, um immer wieder bei kurzen Aufenthalten Kraft zu tanken … So auch in diesen Tagen, kurz vor Ostern 2025. Am Mittwoch postete Burdecki, der 863.000 Fans auf Instagram folgen, ein Reel von sich, das heiße Tanzeinlagen mit dem Celebrity-Fitness-Coach Steven Wilson zeigt.

Das Kurzvideo, das Burdecki mit Wilson zeigt, der in früheren Jahren übrigens Deutscher und französischer Meister im Bodybuilding war, war in einer idyllischen Kulisse auf der Baleareninsel gedreht worden. Es handelt sich allem Anschein nach um eine Finca, wobei im Hintergrund das Tramuntana-Gebirge zu sehen ist. In ihrer Story mit Steven Wilson, der übrigens auch schon mit den Vanessa Paradis, Helene Fischer und Lenny Kravitz trainiert hatte, erklären die beiden, dass sie stundenlang geprobt hätten, bis die Sonne untergegangen sei. "Wir haben so viel trainiert, dass wir uns ein Sushi verdient haben", erklärt Burdecki dabei lachend. Doch davor zoomt sie mit ihrer Handykamera noch einmal auf den Body Wilsons rein, sodass die Bauchmuskeln des Muskelprotzes zu sehen sind. Anscheinend stimmt die Chemie zwischen den beiden.



Unter das witzige Tanz-Video schrieb Burdecki: "Nach einem halben Tag Choreo-Training

Wer hat’s besser drauf, Steven oder ich?" und fügte dem ein Lach- und ein Muskel-Smiley hinzu. Einige ihrer Follower kommentierten das wie folgt: "Wie lange habt ihr dafür gelernt?", "Ja, richtig coole Moves. Die Welle musst du noch bisl üben aber sonst fast gleich. Aber ich könnte das auch nicht"...Oder aber einfach nur: "Du machst das richtig super." Zahlreiche Social-Media-User drückten einfach nur ihre Bewunderung aus, indem sie mit roten Herzchen-Smileys antworteten.

Im Reality-TV erhielt Burdecki den Spitznamen "The Brain"

Evelyn Burdecki wurde 1988 in Düsseldorf als Kind polnischer Einwanderer geboren. Obwohl sie ihre Ausbildungen zur Kauffrau im Einzelhandel bei Aldi und in einem Autohaus abgebrochen hatte, gelang es ihr, im TV richtig durchzustarten. 2017 wurde sie einer breiten Öffentlichkeit durch ihre Teilnahme in der Show "Bachelor" bekannt, in der sie mit 21 Frauen um den Junggesellen Sebastian Panek buhlte. In demselben Jahr nahm sie an der Reality-Show "Promi Big Brother" teil. Aufgrund ihrer naiv wirkenden Äußerungen in der Sendung erhielt sie den ironischen Spitznamen "The Brain", was auf Deutsch "Das Gehirn" bedeutet. Auch bei "Let’s Dance", "Wer wird Millionär?", und "Schlag den Star" war sie in den vergangenen Jahren im deutschen Fernsehen zu sehen. 2019 gewann sie die 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" im australischen Busch und sackte die Siegesprämie von 100.000 Euro des "Dschungelcamps" ein.