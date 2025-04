Weiße Bikinis und rote Ferraris: So feierte man im Nikki Beach Mallorca den Frühlingsbeginn

In der britischen Touristenhochburg Magaluf in Calvià ist im edlen Nikki Beach Mallorca einen Tag vor Ostern zu Saisonbeginn symbolisch der Frühling eingeläutet worden. Ganz in Weiß feierten hier zahlreiche Besucher ausgelassen am Donnerstagnachmittag zunächst zu Trompetenmusik und Trommelklängen, und später zu DJ-Beats, wobei es sich der ein oder andere nicht nehmen ließ, auf den Tischen zu tanzen oder in den Pool zu springen.

Vor dem Eingang des noblen Beach-Clubs fanden sich PS-starke Sportwagen der Marke Porsche oder Ferrari vor, einige davon hatten deutsche Kennzeichen. Auch so mancher Jeep Wrangler oder Mercedes-AMG deutete darauf hin, dass die Besucher das nötige Kleingeld mitbrachten, um in dem von den Preisen her hochsegmentigen Nikki Beach Mallorca das Ambiente zu genießen.

Auffällig war beim MM-Besuch, dass sämtliche Kellner stilvoll in Weiß gekleidet waren. Die Farbe Weiß hat überhaupt Tradition in dem Nikki-Beach – schließlich werden hier auch im Sommer die legendären "White Parties" veranstaltet, bei denen es beim Dresscode für die Gäste "Elegante, weiße Kleidung" heißt.

"Weiß" hat in dem Luxus-Beach-Club eine besondere Bedeutung

Das Publikum war größtenteils britisch, doch mischten sich auffällig viele Deutsche darunter. Hinter dem DJ-Pult und dem Swimmingpool befand sich in unmittelbarer Nähe der Strand. Auf dem azurblauen Nass sah man so manche Yacht oder Jetski-Fahrer über das Wasser flitzen – alles in allem eine ideale Kulisse für Influencer.

Bei 18 Grad sah man am Pool so manches Girl im Bikini herumspringen, junge Männer trugen ihre Tätowierungen auf gestählten Muskeln zur Show, und hatten dabei ein Glas Caipirinha in der Hand. Ein Mekka der Reichen und Schönen, so schien es es, und erinnerte an so manche Party aus Dating-Reality-Shows wie "Love Island", bloß dass hier in diesem Lifestyle-Paradies alles echt war. Auch beim Essen war alles allererste Sahne. Bei den Vorspeisen konnte man etwa zwischen Tropical Mezcal Ceviche, Acevichado-Rolle und einer frischen Bowl mit lokalem Gemüse wählen. Bei den Hauptspeisen gab es Mediterranen Wolfsbarsch, oder asiatisch anmutenden Chicken-Saté. Auf der Karte stach bei den Nachspeisen insbesondere die in einem Cremigen Sandwich eingebettete Dubai-Schokalade hervor. Eine breite Palette an Cocktails und Drinks, - sogar als alkoholfreie Varianten – ergänzten das Menü.

Auf einer Tafel am Eingang luxuriösen Beach-Clubs in Magaluf waren Details zu der Geschichte des edlen Lokals zu lesen: Der erste Nikki Beach Club wurde 1998 in South Beach in Florida durch den US-amerikanischen Gastronomen Jack Penrod eröffnet . Ein Jahr zuvor (1997) war die Tochter des Gründers, Nicole Pendrod, im Alter von 18 Jahren ums Leben gekommen. "Nikki Beach wurde gegründet, um das Leben meiner Tochter zu feiern", erklärte Jack Penrod in einem Statement. Alles, was Nicole Penrod geliebt hatte, sollte in dem Club integriert werden – darunter Musik, Essen, Unterhaltung, Mode, Film und Kunst. Nikki Beach verfügt mittlerweile in elf Ländern über 14 Standorte und ist bekannt für das elegante Ambiente und die hochkarätige Kundschaft.