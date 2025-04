Modetrend: Immer mehr deutsche Ballermann-Touristen tragen Adiletten

Ein Modetrend nimmt den Ballermann, die bevorzugte Urlaubszone von Deutschen auf Mallorca, zunehmend in Beschlag. Wie das Fachportal "Helmut bester Mann" am Ostersonntag meldete, dass inzwischen 83 Prozent der meist jungen und meist trinkfreudigen Touristen sogenannte Adiletten, also Badelatschen, tragen. Das habe eine Umfrage ergeben. Nicht wenige zögen sich auch weiße Socken über.

Auch andere Accessoires sind bei Urlaubern, die gern im Mega-Park oder im Bierkönig aus und eingehen, populär: Dazu gehören laut dem Fachportal T-Shirts einschlägiger Lokalitäten oder mit dem Schriftzug gerade in der Bundesrepublik populärer Fußballspieler, und umschnallbaren Bauchtaschen. Ähnliche Nachrichten Betrunkene Touristen in Badelatschen in tiefster Schlucht von Mallorca gesichtet Mehr ähnliche Nachrichten Große Opening-Veranstaltungen ab dem 24. April Am kommenden Wochenende starten Bierkönig und Mega-Park ab dem 24. April in die Saison. Wie in den vergangenen Jahren auch werden an der Playa de Palma zahllose Exzesstouristen erwartet, die sich kaum an Benimmregeln halten dürften. Die Stadtverwaltung plant, besonders viele Polizisten in der Gegend einzusetzen. Der Megapark feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. "Diese Saison wird eine ganz besondere Saison! Vielleicht auch mit den ein oder anderen Überraschungen, worauf ihr euch sehr freuen könnt!", versprechen die Verantwortlichen bei Instagram. Darunter kommentieren einige bekannte Künstler, wie etwa die Partysänger Isi Glück und Lorenz Büffel, die wohl auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen werden.