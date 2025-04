Lust auf Luxus? Show-Restaurant Lío Mallorca lockt mit Kampfpreisen

500 Gäste tanzten am Karfreitag im Show-Restaurant Lío Mallorca bis spät in die Nacht. | Kay Kirchwitz (@starpress)

Am Freitagabend ist vor dem noblen Varieté-Nachtclub Lío Mallorca im Stadtteil El Terreno in Palma der rote Teppich ausgerollt worden. Ein großer TV-Screen vor dem Tanztempel über dem Eingang des Show-Restaurants kündigte in großen farbigen, flimmernden Lettern die neue Event-Reihe Nostaliga an. Gegen 22 Uhr rollten Show-Girls des noblen Clubs auf Rollschuhen den wartenden Gästen entgegen, um sie in Empfang zu nehmen, in den Fahrstuhl zu begleiten und 32 Meter hoch in den über den Yachthafen thronenden Disco-Himmel zu chauffieren.