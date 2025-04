Krank im Mallorca-Urlaub: Deutsche Glamour-Influencerin verdirbt sich in Restaurant den Magen

Sommer, Sonne, Fitness und Sport im Urlaub auf Mallorca – so hat es sich die deutsch-polnische Beauty-Influencerin Evelyn Burdecki noch vor wenigen Tagen auf der Insel gutgehen lassen. Nach weiteren Posts herrschte plötzlich tagelang Funkstille. Dann wendete sie sich an ihre Fans und Follower: Die Urlauberin hatte eine Lebensmittelvergiftung erlitten.

Evelyn Burdecki erklärte, dass wohl ein Essen in einem Restaurant auf Mallorca Schuld an ihrem Elend gewesen sei. Die Influencerin liebe es, in Restaurants direkt am Strand frischen Fisch zu essen. "Ich glaube, der lag zu lange in der Sonne. Nachdem ich ihn gegessen habe, ging es mir einfach nur schlecht", schrieb sie in der Story bei Instagram.

"Ich habe einfach überall gebrochen"

Tagelang habe die deutsche Content-Creatorin im Mallorca-Urlaub übergeben müssen."Ich habe einfach überall gebrochen. Im Hotelzimmer, im Flieger … es war einfach nur schlimm". Der Gesundheitszustand der 36-Jährigen war so schlecht, dass sie sogar einen TV-Auftritt absagen musste. Inzwischen geht es Burdecki aber wieder gut, sie gab ihrer Fangemeinde Entwarnung. "Ich konnte endlich mal wieder rausgehen. Aber vorher lag ich tagelang nur im Bett – gefühlt komplett vollgebrochen."

Evelyn Burdecki wurde in Deutschland 2017 durch die Teilnahme an der RTL-Show "The Bachelor" bekannt, in der sie mit 21 Frauen um den Junggesellen Sebastian Pannek buhlte, der mittlerweile eine Immobilie auf Mallorca besitzt. 2019 gewann Burdecki die 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" und wurde in Australien zur Dschungel-Queen erklärt.