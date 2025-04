Skandal-Rapper Kanye West angeblich in Luxus-Entzugsklinik auf Mallorca

Der Skandal-Rapper Kanye West befindet sich angeblich in einer Edelentzugs-Klinik auf Mallorca. Das will die "Bild"-Zeitung erfahren haben. Die Einrichtung namen "The Balance" befindet sich im Südosten von mallorca nahe der deutschen-Hochburg Santanyí.

Die Klinik unterscheidet sich von anderen – wie aus der Homepage hervorgeht – "durch sein modernes Konzept als stationäre Reha-Klinik und psychiatrische Einrichtung, die einen ganzheitlichen und psychosomatischen Ansatz in einem luxuriösen Umfeld verfolgt". "The Balance" wirbt mit einem Team aus "hochqualifizierten Ärzten und Psychiatern". Weitere Zentren gibt es den Angaben zufolge in London, Zürich und New York.

Nacktauftritt bei den Grammys

Das Paar hatte auf dem roten Teppich der Grammy-Verleihung 2025 im vergangenen Februar für einen Skandal gesorgt. Bianca Censor war nämlich völlig nackt vor dem Blitzlichtgewitter erschien. Die Frau posierte in einem völlig durchsichtigen Minikleid und ohne Unterwäsche, das nicht viel der Fantasie überließ, und sorgte damit für großes Unbehagen. Die Romanze von Kanye West und Bianca Censori begann Ende 2022.

Während ihres Aufenthaltsauf Mallorca hat man bislang nur wenig von ihnen gesehen. Das Paar war mit einem Privatjet angereist und wird von einem diskreten Sicherheitsteam begleitet. Am Wochenende wurden die beiden beim Abendessen in einem indischen Restaurant in Cala d'Or gesichtet. Beide waren in Schwarz gekleidet. Kanye West verbarg sein Gesicht mit der Kapuze seines Sweatshirts.

Seine Frau blieb jedoch nicht so unbemerkt wie der Rapper, da sie normalerweise mit ihrer meist durchsichtigen Kleidung viel Aufmerksamkeit erregt. Bei dieser Gelegenheit trug das schöne Model und Architektin sehr enge Leggings und Schuhe mit schwindelerregend hohen Absätzen.

Manager ist mit dabei

Neben dem Ausruhen auf der Insel scheint der Rapper auch Zeit zum Arbeiten gefunden zu haben. Es ist nicht bekannt, ob er einen neuen Song komponiert oder ein Aufnahmestudio besucht. Sicher ist, dass auch sein Manager auf die Insel gereist ist, derselbe, der vor einigen Wochen gegenüber der amerikanischen Boulevardpresse einige Nachrichten dementierte, die über das Paar veröffentlicht worden waren. Es ging um Missbrauchsvorwürfe.

Auch die Gerüchte über ein Scheitern der Ehe wurden in letzter Zeit dementiert, da die beiden sich nach einem sentimentalen Tief eine neue Chance zu geben scheinen. Vor ein paar Tagen veröffentlichte die englische Zeitung "Daily Mail", dass das Model dem Rapper ihre Absicht mitgeteilt habe, ein Kind mit ihm zu bekommen.