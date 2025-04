Für "Bauer sucht Frau": RTL sucht heiratswillige Landwirte auf Mallorca

Ob Ayurveda-Plantage, Pferde-Farm oder Weinfasskeller – wer auf Mallorca als Landwirt sein Auswandererglück gefunden hat, könnte bald auch das Liebesglück vor laufender Kamera erleben. Die Produktionsfirma UFA Show & Factual sucht für RTLs Kuppelklassiker „Bauer sucht Frau International“ derzeit neue männliche und weibliche Kandidaten auf der Insel. Gefragt sind deutschsprachige Singles mit grünem Daumen und großem Herz – egal ob Vollzeitbauer oder Hobby-Winzer. „Wir begleiten unsere Kandidaten nicht nur bei der Partnersuche, sondern wollen auch das Land, in dem sie leben, emotional erlebbar machen“, erklärt Johanna Heinrichs, Redaktionsassistentin des Formats.

Mehr als vier Millionen Menschen schalteten zuletzt ein, als einsame Landwirte in Costa Rica, Namibia oder Australien ihr Herz an flirtfreudige Besucher aus der Heimat verloren. Jetzt soll auch Mallorca wieder zum Liebeslabor werden. Die Voraussetzungen? Man sollte Tiere mögen, ein bisschen Kamera-Erfahrung vertragen – und noch Platz auf der Finca haben.

Traktor sucht Trecker-Traumfrau

Vom schweigsamen Ziegenhirten bis zur flirtfreudigen Tomatenkönigin – willkommen ist, wer auf dem Feld schuftet und vom Kuss im Sonnenuntergang träumt. Gesucht werden Männer und Frauen mit landwirtschaftlichem Background und deutschsprachigen Wurzeln, die im Ausland leben – egal ob auf der Mandelplantage oder dem Ponyhof. Heinrichs schwärmt: „Es geht uns nicht nur um das romantische Element – wir wollen authentische Geschichten erzählen." Und wer weiß: Vielleicht schlummert auf Mallorca ja noch ein verborgener Romantiker auf dem Traktor.

Die achte Staffel des Formats soll neue, exotische Schauplätze zeigen und zugleich an die Tradition der beliebten RTL-Sendung anknüpfen. Bewerbungen sind online möglich – am besten mit einem Lächeln, einem Foto vom Hof und der ehrlichen Antwort auf die Frage: Warum willst du dein Herz im Fernsehen verschenken?

„Bauer sucht Frau“ ist mittlerweile ein Exportschlager – die Sendung läuft in über 35 Ländern. Die internationale Variante bringt nicht nur Herzklopfen und Heuballen auf den Bildschirm, sondern auch jede Menge Fernweh. Produzentin Heinrichs fasst es so zusammen: „Wir glauben an die große Liebe – auch mit Gummistiefeln. Und wo könnte die schöner blühen als unter mallorquinischer Sonne?“ Also, ihr alleinstehenden Olivenbauern, Traubentreter und Lavendelflüsterer – jetzt ist die Zeit, den Misthaufen gegen ein bisschen TV-Romantik zu tauschen.

Mehr Infos und Bewerbung unter:

www.ufa.de/casting/bauer-sucht-frau-international