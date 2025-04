Zwischen Entzug und Puerto Portals: US-Skandalrapper Kanye West meldet sich per Livestream von Mallorca

Dass Mallorca auch bei bekannten US-Amerikanern immer beliebter wird, zeigt das jüngste Beispiel. Denn nach Michelle Obama und den Kardashian-Schwestern ist auch Skandalrapper Kanye West seit rund einer Woche auf der Insel. Zum ersten Mal ist er zu Besuch und wurde bereits an verschiedenen Orten gesichtet. Jetzt hat er sich erstmalig ganz persönlich von Mallorca aus bei seinen Fans gemeldet.

Am Donnerstagnachmittag zeigte sich Kanye West bei einem Online-Livestream auf Twitch auf der Finca in der Nähe von Santanyí, die als Entzugsklinik für Prominente und Reiche bekannt ist. Der US-Rapper wurde dabei an mehreren Stellen der Finca gefilmt, in seiner Hand hielt er ein Exemplar der Bibel und äußerte sich zwischendurch lautstark über die Musikindustrie und sein Privatleben. Zwischendurch legte er auch einen Freestyle-Rap hin. Parallel ließ sich West auch den Bart rasieren und von einem Fan interviewen.

"Film das nicht!"

Kurzzeitig ist der Rapper während des Livestreams sichtlich irritiert gewesen, als die Kamera ihn im Garten der Entzugsklinik abbildet. "Hey, film das nicht. Die Leute werden wissen, wo ich bin. Das ist doch ein Entzug", sagt er zu seinem Kameramann. "Aber gut, jetzt ist es schon passiert." Andere Aufnahmen zeigen, wie Kanye West im Gras in der Sonne sitzt und unweit des Pools im Kreise von anderen plaudert und lacht.

Kanye West ist, laut Insider-Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, auch im Luxushafen Puerto Portals zum Essen gewesen. Er wurde dort in einem japanischen Restaurant gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Bianca Censori gesichtet. Die Auszeit auf Mallorca scheint dem Rapper gutzutun: "I feel more powerful than ever", schrieb er auf X.

Erst kürzlich hatte der bekannte Musiker, der große Erfolge in den 2000ern gefeiert hatte, eine seiner Luxusimmobilien in Malibu verkauft. Ob er seine Auszeit auf Mallorca auch nutzen wird, um Immobilien zu besichtigen, ist offen. Auf Anfrage des Mallorca Magazins wollte der deutsche Luxus-Immobilienmakler Marcel Remus entsprechende Gerüchte nicht kommentieren. Auch auf die Frage, ob die beiden sich getroffen haben, schwieg der Makler. Kanye West und Marcel Remus hatten sich im Dezember 2023 in Dubai bei einem Geschäftsessen kennengelernt.