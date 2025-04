Wurden Pferde für Fetisch-Videos gefoltert? Tierquälerei-Vorwürfe gegen Deutsche auf Mallorca

Hat eine deutsche Ranch-Besitzerin auf Mallorca Pferde für Fetisch-Videos gefoltert und missbraucht? Es sind schwere Vorwürfe der Tierquälerei, die gegen die 59-jährige Angie W. im Raum stehen. Auf YouTube sowie in anderen sozialen Medien kursieren Aufnahmen, die die Residentin beim Reiten zeigen. Dabei soll sie die Pferde unsachgemäß behandelt haben. Auch seien Gerten benutzt und die Tiere mit Sporen an den Schuhen zum Gehorchen gebracht worden.

Auf den Videos, die das Mallorca Magazin gesichtet hat, sieht man die Deutsche Angie W. in erotischer Kleidung sowie mit hochhackigen Schuhen auf einem Pony sitzen. An ihren Highheels sind metallene Sporen befestigt, die sie dem Tier – dem Anschein nach – mehrfach in den Unterbauch stößt. Unter den Kommentaren liest sich viel Entrüstung: "Dir sollte man das Pferd wegnehmen, das ist krank". Teilweise aber auch Zuspruch von Menschen, denen das zu gefallen scheint, mit den Worten: "Love her. Please more."

"Das sind Fetisch-Videos und sie sind 15 Jahre alt", sagt Angie W. auf Anfrage des Mallorca Magazins. Sie habe in Deutschland 30 Jahre lang als Domina gearbeitet und diese Aufnahmen seien ein Geschäftszweig gewesen. "Damit habe ich unser Leben finanziert", sagt die Insel-Residentin, die auf Mallorca seit einigen Jahren eine Ranch betreibt. Vielmehr seien die Sequenzen "gefaked" worden, um für den Zuschauer den Eindruck zu erwecken, die Pferde seien misshandelt worden. Es handele sich hierbei um geschickte Zusammenschnitte des Materials.

Tierqual als Sexualpraktik

"Es gibt Männer, die auf sowas stehen. Wenn Tiere von Frauen gequält oder dominiert werden", erklärt die ehemalige Domina, die mittlerweile andere Prostituierte in Deutschland für den Beruf ausbildet. Sie sagt in aller Deutlichkeit: "Ich habe nie Tiere gequält!". Im Gegenteil, sie selber betreibe einen Tierschutzverein auf ihrer Ranch auf Mallorca, aktuell hielten sie und ihre Tochter zehn Pferde und acht Hunde. "Wir haben hunderten Tieren ein besseres Leben ermöglicht", meint Angie W, die seit zwölf Jahren auf der Insel lebt.

Mehrere Mails von deutschen Tierschutzaktivisten haben die Redaktion des Mallorca Magazins am Freitagmorgen erreicht. Darin fordern mehrere Menschen, dass die Deutsche "besser hinter Gittern sitzen" und ein "Tierhalteverbot auf Ewigkeit" ausgesprochen werden sollte. Die Redaktion hat auch andere Videos gesichtet, in denen es augenscheinlich zu Misshandlungen von Pferden gekommen ist. Auch die Tochter von Angie W., Michelle W., ist in den Aufnahmen zu sehen. Bisher liegen allerdings keine offiziellen Anzeigeerstattungen gegen die deutsche Residentin oder ihre Tochter vor.

Das sagt eine Reiterin zu den Videos

Die Redaktion hat die Videos einer erfahrenen Reiterin vorgelegt. Ihre Einschätzung: "Es ist ein Missbrauch des Tieres. Es ist im Video ersichtlich, dass eine Domina auf dem Pferd sitzt, die sich gerade nicht mit dem Tier, sondern mit dem Zuschauer verbinden möchte. Sie versucht, das Pferd zum Tölten zu bringen. Das ist die Gangart, für die Islandponys bekannt sind. Allerdings wirkt das Verhalten der Reiterin so, als wolle sie möglichst viel Gebrauch von Gerte und Dominawerkzeug machen, um das Video 'interessanter' für das Publikum zu gestalten."

Weiter erklärt die Reiterin: "Sporen an den Schuhen sind zwar erlaubt, dürfen aber heutzutage nicht länger als vier Zentimeter sein und müssen sorgfältig und bedacht ausgewählt werden. Die Tiere können mit ihnen leicht verletzt werden. Der Bauchbereich ist der empfindlichste Bereich der Pferde und Sporen verursachen gerade dort große Schmerzen. Scharfe Sporen können für Wunden und sogar Hämatome sorgen."