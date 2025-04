Gigayacht von Jeff Bezos, der sich für seine "Hochzeit des Jahrhunderts" vorbereitet, liegt im Club de Mar

Das 500 Millionen Dollar teure Meeresjuwel, die Luxuyacht Koru, des Amazon-Gründers Jeff Bezos ist im Club de Mar in Palma de Mallorca angekommen. Wie diverse internationale Medien, darunter die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichteten, plant der Tech-Milliardär seine Verlobte Lauren Sánchez Ende Juni zu heiraten und steckt mitten in den Vorbereitungen für die pompöse Hochzeit. Auch die Koru könnte dabei eine Rolle spielen.

Die Galionsfigur der Koru hat laut der Pepole-Zeitschrift "Hola" große Ähnlichkeit mit Lauren Sánchez. (Foto: UH)

Obwohl es heißt, dass die Hochzeit in Venedig stattfinden werden würde, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Superyacht dabei zuvor von Palma de Mallorca aus in See stechen wird.

Die Wahl der Koru als Kulisse für das Hochzeitsfest ist dabei sicherlich gut durchdacht. Die atemberaubende Segelyacht bietet nicht nur pompösen Luxus. Symbolisch steht sie auch für die Abenteuerlust und die Liebe zum Meer, den Bezos (61) mit seiner Verlobten gemeinsam hat. Bezos überreichte Sanchez vor gut einem Jahr einen 2,5 Millionen teuren Diamantring zur Verlobung. Die 55-jährige US-amerikanische Kinderbuchautorin und Nachrichtensprecherin war so überwältigt von diesem Geschenk, dass sie in dem Moment beinahe ohnmächtig geworden wäre.

Shakira, Leonardo DiCaprio und Kim Kardashian kommen zur Feier

Bei dem Event der Extra-Klasse lässt sich laut "PageSix" das Brautpaar daher zunächst auf seiner Luxusjacht Koru trauen. Bei der Riesen-Sause, die vom 24. bis 26. Juni stattfinden wird, (Kosten rund 30 Millionen Euro) folgt ein Superlativ auf den anderen. Bei dem Hochzeitsempfang wird etwa Megastar Shakira mit einer Showeinlage bei den Gästen für beste Laune sorgen.

Auf der illustren Gästeliste findet sich so mancher Hollywood-Star. So sind etwa unter anderem Sängerin Katy Perry, deren Partner und Schauspieler Orlando Bloom eingeladen. Auch die Künstlerin Eva Longoria, Leonardo DiCaprio, Talkmasterin Oprah Winfrey, Barbara Streisand und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian werden erwartet. Noch ist eine große Frage, ob auch US-Präsident Donald Trump (78) bei Bezos' Hochzeit zu Gast sein wird.

Auf der beeindruckende Segelyacht, die derzeit im Hafen von Palma liegt, sollen im Juni die Feierlichkeiten des US-Milliardärs stattfinden. (Foto: J. Aguirre)

Sánchez und Bezos veröffentlichten ihre Beziehung im Jahr 2019. Sánchez wurde in der US-Stadt Albuquerque geboren. Beide halten sich mit Details aus ihrem Privatleben seit Jahren sehr zurück. Die Prominenten wurden in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach beim Besuch mehrerer Events fotografiert. Bezos, der ein Vermögen von 203,6 Milliarden US-Dollar angehäuft hat, war zuvor 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott verheiratet gewesen. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Auch Lauren Sánchez ist geschieden.

Die 127 Meter lange Koru ist nicht nur wegen ihrer Baukosten von fast 500 Millionen US-Dollar eine Sensation. Auch ihre imposante Dreimastschoner-Takelung und ihre Abmessungen, die nur von der Sailing Yacht A übertroffen werden, sind beeindruckend. Trotz ihrer enormen Größe bietet die Koru Platz für lediglich 18 Gäste und wird von einer 40-köpfigen Besatzung betreut. In Begleitung kreuzt in der Regel auch die Abeona, das Beiboot der Koru.