Ballermann-Star Ikke Hüftgold über sein Mallorca-Comeback 2025

"1000 Prozent und Feuer frei auf Mallorca!" - das sagte der Ballermann-Star Ikke Hüftgold über die anstehende Saison gegenüber MM. Per Whatsapp meldete sich der 48- Ballermann-Barde, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, und sagte "Endlich bin ich auf Mallorca, am Sonntag, um 22 Uhr habe nach neun Jahren meinen ersten Auftritt nach neun Jahren im Bierkönig. Ich erwarte eine volle Bude und werde sicherlich ganz viel Spaß haben. Dabei freue ich mich auf ein sehr gut gelauntes Publikum und gebe natürlich alles. Lange Zeit konnte ich aus politischen Gründen hier nicht mit dabei sein."

Über die anstehende Saison und die Rivalität zwischen den beiden Tanztempeln Megapark und Bierkönig an der Playa de Palma, sagte Hüftgold: "Ich glaube, dass sich der Megapark ein Eigentor geschossen hat in diesem Jahr. Der Bierkönig hat technisch stark aufgerüstet, vor allem im neuen Bereich, und viele Künstler haben den Eindruck, dass sie hier am richtigen Ort sind. Alle Bierkönig-Künstler haben total Spaß und jeder wird nach der Saison dankbar und sich dessen sicher sein, dass er im richtigen Laden ist, nämlich im Bierkönig. Der Wechsel von ein bis zwei Musikern zum Megapark tut dem Bierkönig sogar ganz gut." Der Eintritt solle im Gegensatz zum Megapark, bei dem an den Opening-Tagen bei den Ballermann-Stars Preise bis zu 40 Euro verlangt werden, im Bierkönig nach wie vor gratis bleiben, so der Entertainer.

Die Hintergründe zum früheren Auftrittsverbot des Ballermann-Stars

Mallorca-Fans werden sich an 2016 erinnern, als Ikke Hüftgold und Killermichel am Strand aus 4000 Dosen Bier eine Pyramide bauen wollten. Was zunächst als Scherz gedacht war, geriet zu einem kleinen Skandal. Es kam zu einer Bierschlacht zwischen mehreren Hundert Teilnehmern, und die Anwohner waren schockiert. Nach dieser Freibier-Aktion erhielt er ein Auftrittsverbot im Bierkönig. Damals musste der Künstler auf das Oberbayern ausweichen. Hüftgolds Markenzeichen sind eine schwarze Perücke, ein Trainingsanzug und der erhobene Mittelfinger beim Betreten der Bühne. Im März 2023 trat Hüftgold mit seinem Song "Unser Lied für Liverpool" beim deutschen ESC-Vorentscheid an. Dabei belegte er hinter Lord of the Lost den zweiten Platz.